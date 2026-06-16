Abdulelah Al-Amri profită de respingerea lui Fernando Muslera și împinge mingea în plasă! | Arabia Saudită - Uruguay

Ocazie Uruguay! Ronald Araujo șutează de la distanță, dar Al-Owais respinge cu pumnii! |...

Marti, 16.06.2026, 01:00

Kevin De Bruyne lovește bara cu un șut din lovitură liberă | Belgia - Egipt

Luni, 15.06.2026, 23:45

Mostafa Ziko, șut de la distanță! Portarul Thibaut Courtois atinge mingea în ultimul moment |...

Luni, 15.06.2026, 23:10

Emam Ashour înscrie cu un șut puternic de la distanță | Belgia - Egipt

Luni, 15.06.2026, 22:30

Sanșă mare de gol pentru Mikel Merino | Spania - Capul Verde

Luni, 15.06.2026, 20:40

Prima ocazie mare a meciului! Ferran Torres trimite mingea în bară | Spania - Capul Verde

Luni, 15.06.2026, 20:00

Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 07:00

Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 06:00

Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 05:00

Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 04:00

Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 03:00

Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 02:00