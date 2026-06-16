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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Ocazie Uruguay! Ronald Araujo șutează de la distanță, dar Al-Owais respinge cu pumnii! | Arabia Saudită - Uruguay

Ocazie Uruguay! Ronald Araujo șutează de la distanță, dar Al-Owais respinge cu pumnii! | Arabia Saudită - Uruguay

Marti, 16.06.2026, 01:00
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Abdulelah Al-Amri profită de respingerea lui Fernando Muslera și împinge mingea în plasă! | Arabia Saudită - Uruguay

Abdulelah Al-Amri profită de respingerea lui Fernando Muslera și împinge mingea în plasă! | Arabia Saudită - Uruguay

Marti, 16.06.2026, 02:00 Kevin De Bruyne lovește bara cu un șut din lovitură liberă | Belgia - Egipt

Kevin De Bruyne lovește bara cu un șut din lovitură liberă | Belgia - Egipt

Luni, 15.06.2026, 23:45 Mostafa Ziko, șut de la distanță! Portarul Thibaut Courtois atinge mingea în ultimul moment | Belgia - Egipt

Mostafa Ziko, șut de la distanță! Portarul Thibaut Courtois atinge mingea în ultimul moment | Belgia - Egipt

Luni, 15.06.2026, 23:10 Emam Ashour înscrie cu un șut puternic de la distanță | Belgia - Egipt

Emam Ashour înscrie cu un șut puternic de la distanță | Belgia - Egipt

Luni, 15.06.2026, 22:30 Sanșă mare de gol pentru Mikel Merino | Spania - Capul Verde

Sanșă mare de gol pentru Mikel Merino | Spania - Capul Verde

Luni, 15.06.2026, 20:40 Prima ocazie mare a meciului! Ferran Torres trimite mingea în bară | Spania - Capul Verde

Prima ocazie mare a meciului! Ferran Torres trimite mingea în bară | Spania - Capul Verde

Luni, 15.06.2026, 20:00 ”Mă întreb ce e în capul tău, Denise”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Mă întreb ce e în capul tău, Denise”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Luni, 15.06.2026, 18:31 Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Logo show Luni, 15.06.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, din nou în echipă! Ce s-a întâmplat la Telefonul fără fir

Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, din nou în echipă! Ce s-a întâmplat la Telefonul fără fir

Logo show Luni, 15.06.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă vorbește despre lecțiile învățate la Asia Express

Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă vorbește despre lecțiile învățate la Asia Express

Logo show Luni, 15.06.2026, 18:15 Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă intră într-o cursă trăsnită cu Oase și Denise Rifai! Distracție maximă la Testul Mușuroiului

Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă intră într-o cursă trăsnită cu Oase și Denise Rifai! Distracție maximă la Testul Mușuroiului

Logo show Luni, 15.06.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă, pus în dificultate la provocarea Am/N-am! Răspunsurile care au stârnit hohote de râs

Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă, pus în dificultate la provocarea Am/N-am! Răspunsurile care au stârnit hohote de râs

Logo show Luni, 15.06.2026, 18:00
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