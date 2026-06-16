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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal
Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal
Marti, 16.06.2026, 23:50
Kylian Mbappe deschide scorul în minutul 66 | Franța - Senegal
Marti, 16.06.2026, 23:40
Nicolas Jackson trimite în bara porții apărate de Maignan | Franţa - Senegal
Marti, 16.06.2026, 22:45
Christopher Wood oferă pasa decisivă, iar Henry Just marchează în fața lui Alireza...
Marti, 16.06.2026, 04:00
Abdulelah Al-Amri profită de respingerea lui Fernando Muslera și împinge mingea în plasă! |...
Marti, 16.06.2026, 02:00
Ocazie Uruguay! Ronald Araujo șutează de la distanță, dar Al-Owais respinge cu pumnii! |...
Marti, 16.06.2026, 01:00
Kevin De Bruyne lovește bara cu un șut din lovitură liberă | Belgia - Egipt
Luni, 15.06.2026, 23:45
Mostafa Ziko, șut de la distanță! Portarul Thibaut Courtois atinge mingea în ultimul moment |...
Luni, 15.06.2026, 23:10
Emam Ashour înscrie cu un șut puternic de la distanță | Belgia - Egipt
Luni, 15.06.2026, 22:30
Sanșă mare de gol pentru Mikel Merino | Spania - Capul Verde
Luni, 15.06.2026, 20:40
Prima ocazie mare a meciului! Ferran Torres trimite mingea în bară | Spania - Capul Verde
Luni, 15.06.2026, 20:00
Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia
Luni, 15.06.2026, 07:00
Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia
Luni, 15.06.2026, 06:00
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Kylian Mbappe deschide scorul în minutul 66 | Franța - Senegal
Marti, 16.06.2026, 23:40
Nicolas Jackson trimite în bara porții apărate de Maignan | Franţa - Senegal
Marti, 16.06.2026, 22:45
”Aveam complexul băiatului sărac de la țară”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Marti, 16.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Emil Rengle, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
Marti, 16.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Emil Rengle despre Ami: Este femeia care aș vrea să fie a mea, dacă ar fi atras de femei!
Marti, 16.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Emil Rengle, despre femeia care voia un copil cu el! Ce i-a spus tatăl lui
Marti, 16.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Muzica în căști și mesaje de descifrat! Emil și Alejandro acceptă o provocare inedită
Marti, 16.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Moment fără filtre! Emil Rengle și Alejandro spun adevărul la Am/N-am
Marti, 16.06.2026, 18:30
Furnicuțele 2026. Emil Rengle transformă dansul într-un joc de ghicit! Oase și Denise Rifai sunt puși la încercare
Marti, 16.06.2026, 18:20
Furnicuțele 2026. Emil Rengle vorbește deschis despre credință și iubire
Marti, 16.06.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Surpriză pentru Emil Rengle! Alejandro Zandes vine în platou și face dezvăluiri savuroase
Marti, 16.06.2026, 17:20
Mireasa sezonul 13. Doamna Mihaela, replici dure la adresa Roxanei
Marti, 16.06.2026, 16:00
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Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal
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Nicolas Jackson trimite în bara porții apărate de Maignan | Franţa - Senegal
21:35
16 iun
Franța - Senegal 3-1. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
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16 iun
Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
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Povestea rățoiului care a furat spectacolul la Campionatul Mondial. Cine este Merlin, faimosul suporter cu pene al Mexicului
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