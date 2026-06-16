Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal

Povestea rățoiului care a furat spectacolul la Campionatul Mondial. Cine este Merlin, faimosul suporter cu pene al Mexicului

Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Franța - Senegal 3-1. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

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