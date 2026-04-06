Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Simina Baciu i-a surprins pe chefi cu torturile ei în formă de mici, frigărui, burger și shaorma

Simina Delia Baciu i-a surprins pe jurații de la Chefi la cuțite cu torturile sale hiperrealiste: „Este genial ceea ce faci”, i-a spus chef Orlando în ediția de pe 6 aprilie. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 21:27 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 21:32

La prima vedere, chefii aveau în farfurie un burger, o shaorma, mici cu cartofi prăjiți și o frigăruie. Realitatea a fost alta: totul era desert.

Simina Delia Baciu este un cake artist din București, are 26 de ani și la 17 ani a pus bazele carierei. „Drumul meu a fost înclinat către arte. De când eram mică decoram mâncarea. Mi-a plăcut foarte mult să învăț să o fac de la 0. Am avut foarte multe momente în care am studiat cum se fac cremele, cum se face pasta de zahăr, ciocolata, am aflat că ea trebuie temperată. A fost complicat, dar frumos”, a spus Simina Delia Baciu despre începuturile sale.

Deși nu-i place să mănânce multe dulciuri, Simina a descoperit că zahărul este pasiunea ei pentru că se modelează chiar mai bine decât lutul pe care îl folosea la facultate și liceu.

Simina Delia Baciu a încercat să-i păcălească pe chefi cu torturile ei hiperrealiste. Cum au reacționat jurații când au văzut mici și frigărui de ciocolată: „Sunt impresionat că ești româncă”

„Chiar par mici adevărați. Cred că e una dintre cele mai talentate persoane care face asta. Vreau să vezi cuțitele, e un talent adevărat și trebuie premiat. Nu are rost să ținem suspans”, a spus chef Richard după ce a gustat desertul său în formă de mici.

„Shaorma e făcută din ciocolată. Uite ce mișto e făcută. Uite ce bine arată!”, a spus chef Sautner, admirându-și tortul în formă de shaorma.

„Nu mă lasă sufletul să iau din el. Cum se văd feliile de carne. E un tort la bază, decorat cu măiestrie ca un burger”, a spus chef Orlando Zaharia.

„Eu chiar am crezut că-s frigărui reale”, a spus chef Ștefan Popescu.

Chefii s-au bucurat din plin de torturile hiperrealiste realizate de Simona Delia Baciu și nu au stat pe gânduri când i-au oferit cele 4 cuțite.

Simina Delia Baciu a primit cuțitul negru care o trimite în etapa de bootcamp.

Chef Richard i-a spus Siminei că este impresionat că e româncă, având în vedere că cei mai mulți care practică acest gen de artă și vin la Chefi la cuțite sunt din străinătate.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

