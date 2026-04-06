Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Sabina Șopterean, sora unui fost concurent, a venit în competiție să-și întreacă fratele

Sabina Șopterean este sora unui fost concurent de la Chefi la cuțite și a venit în sezonul 17, în ediția de pe 6 aprilie, cu dorința de a-și depăși fratele.

Sabina Șopterean are 34 de ani, este din Târgu Mureș, este cofetar și antreprenor și a pregătit pentru juriu un coconut tropical mousse fresh și savuros. Sabina este sora lui Mr. Cheesecake din sezonul 13 Chefi la cuțite, iar fratele ei a venit să o susțină în etapa degustărilor din sezonul 17.

„Îmi doresc să iau un singur cuțit: cel de aur". Cine este Sabina și ce a gătit

„Conduc un business împreună cu fratele meu: un laborator de cofetărie și 3 locații până în prezent. Eram inginer geolog, dar parcă voiam ceva mai mult. În prezent avem 60 de sortimente de cheesecake. În 2019 am început procesul de a deveni furnizori ai Casei Regale și în 2020 ni s-a oferit titlul acesta. Fratele meu a venit cu multe cunoștințe de aici și el m-a încurajat să vin”, a povestit Sabina.

„Mi-am ales un preparat destul de complex, cu multe elemente. Mi-a plăcut combinația de arome și am spus că e preparatul potrivit”, a spus Sabina despre preparatul cu care s-a prezentat în fața juraților.

Sabina nu a primit cuțitul de aur așa cum își dorea, însă a primit 4 cuțite din partea juraților, trecând astfel în etapa următoare.

„Un desert cu fructul pasiunii și mango. N-am cum, nu rezist. E pe inima mea”, a spus chef Sautner.

„Nici eu nu rezist. Nu se poate”, a spus chef Popescu.

„Cred că n-am avut așa emoții în viața mea. Cuțitul acesta e dovada că ceea ce facem în afacere și în viața de zi cu zi facem bine și sunt foarte mândră pentru că l-am obținut”, a spus Sabina.

