Tortellini cu brânză în sos de unt cu usturoi. O rețetă pe care merită s-o încerci cât mai repede

O rețetă care poate fi servită drept aperitiv sau fel principal, în funcție de modul în care este prezentată. Vezi despre ce vorbim.

Tortellini cu brânză în sos de unt și usturoi este o rețetă simplă, rapidă și extrem de gustoasă, perfectă atât pentru o cină reconfortantă în timpul săptămânii, cât și pentru un aperitiv servit la petreceri. Preparatul poate fi gata în mai puțin de 15 minute și poate fi păstrat cald într-un slow cooker pentru servire.

Această rețetă de tortellini cu brânză este delicioasă, însă secretul gustului stă în condimentare și în alegerea ingredientelor potrivite. Supa de pui cu conținut redus de sare nu este recomandată, deoarece sosul poate deveni fad. Ideal este să folosești supă de pui preparată în casă sau una obținută din concentrat de tip „Better than Bouillon”. Pentru o variantă vegetariană, poți înlocui supa de pui cu supă de legume.

Amidonul de porumb ajută la îngroșarea sosului, însă poate fi înlocuit și cu făină obișnuită. În acest caz, sosul va avea nevoie de câteva minute suplimentare de gătire.

Timpul de preparare diferă în funcție de tipul de tortellini folosit:

Tortellini proaspăt sau refrigerat: 2-3 minute

Tortellini congelat: 3-5 minute

Tortellini uscat: 10-11 minute

Preparatul poate fi personalizat foarte ușor. Poți adăuga ciuperci sotate, creveți gătiți, prosciutto, bacon crocant sau legume precum broccoli, ardei gras roșu, măsline ori anghinare.

Ingrediente

4 căni supă de pui sau supă de legume, împărțită în două

2 linguri amidon de porumb

1 pachet (aprox. 450 g) tortellini congelat cu brânză

4 linguri unt sărat

2 căței de usturoi tocați

2 lingurițe busuioc uscat

1/4 cană parmezan proaspăt ras, pentru decor

Busuioc proaspăt, pentru decor (opțional)

Mod de preparare

Într-o oală mare, pune la fiert aproximativ 2 căni și jumătate de supă. Adaugă tortellini cu brânză și lasă să fiarbă până când pastele se ridică la suprafață, aproximativ 3 minute. Tortellini trebuie să atingă o temperatură internă de 165°F (aproximativ 74°C). Scurge bine pastele și pune-le deoparte.

Între timp, amestecă restul de supă cu amidonul de porumb până când compoziția devine omogenă.

Într-o tigaie mare antiaderentă, topește untul la foc mediu spre mare până începe să facă spumă. Adaugă usturoiul și busuiocul uscat și gătește timp de aproximativ 2 minute, amestecând constant.

Toarnă apoi amestecul de supă și amidon în tigaie și adu-l la punctul de fierbere. Redu focul și lasă sosul să fiarbă ușor până când se îngroașă, aproximativ 1-2 minute.

Adaugă tortellini în tigaie și amestecă bine, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită de sosul aromat cu unt și usturoi.

Transferă preparatul într-un bol mare de servire și presară deasupra parmezan proaspăt ras și busuioc proaspăt, dacă dorești.

