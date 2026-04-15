Home Chefi la Cuțite Rețete inedite Pulpă de miel cu rozmarin și usturoi. O rețetă perfectă pentru mesele cu gust

Pulpă de miel cu rozmarin și usturoi. O rețetă perfectă pentru mesele cu gust

Indiferent că vorbim despre sărbători sau ocazii speciale, această rețetă este perfectă în acest sens. O combinație pe care nu trebuie să o mai ratezi de acum înainte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 14:23 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 14:25
Pulpă de miel cu rozmarin și usturoi | Profimedia Images

Fără îndoială, pulpa de miel este un preparat clasic pentru masa de Crăciun. Nu doar atunci, ci și de Paște este foarte des servită. De fapt, se potrivește perfect pentru orice ocazie festivă. Dar cum pregătești pulpa de miel perfectă? În acest articol îți explic pas cu pas.

O bucată mare de carne este mereu o alegere clasică pentru masa de sărbătoare și pe bună dreptate: se prepară relativ ușor, poate fi porționată chiar la masă, iar majoritatea oamenilor apreciază o friptură bună.

Pulpă de miel cu rozmarin și usturoi

Acestea sunt accesoriile și ustensilele necesare pentru a pregăti o pulpă de miel întreagă pentru a da

Termometru pentru carne este esențial pentru a măsura temperatura internă și a te asigura că friptura este gătită corect.

Totul începe, desigur, cu alegerea bucății potrivite de carne. Ideal este să ai un măcelar de încredere de la care să cumperi pulpa de miel. Cere recomandări și încearcă să alegi o pulpă cu os, deoarece oferă mult mai multă aromă. Dacă preferi varianta dezosată, o poți folosi, dar cea cu os este recomandată. De obicei, astfel de bucăți nu se găsesc ușor în supermarket, așa că e bine să le comanzi din timp.

O pulpă întreagă cântărește, în general, între 2 și 3 kilograme și este suficientă pentru 6–8 persoane.

Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de timpul de gătire, dar răspunsul nu este exact. Singura metodă sigură este folosirea unui termometru pentru carne. Acesta trebuie introdus în cea mai groasă parte a pulpei, pentru o măsurare corectă. Cel mai practic este un termometru care poate rămâne în carne pe durata gătirii, astfel încât să nu fie nevoie să deschizi cuptorul constant.

Timpul de preparare depinde de cuptor, dimensiunea și greutatea cărnii. De exemplu, o pulpă de aproximativ 2 kg, gătită la 150°C, poate avea nevoie de circa 4 ore. Este important să reții că vorbim despre o gătire lentă, temperatura scăzută permite dezvoltarea unor arome intense și delicioase. Poți cere și sfatul măcelarului, deoarece, de regulă, aceștia au o estimare destul de precisă.

Dacă alegi o pulpă dezosată, ține cont că se va găti mai repede, deci trebuie să ajustezi timpul. În plus, poți cere măcelarului să îți pregătească o umplutură pentru interior.

Alte ustensile utile:

o tavă mare de copt, suficient de încăpătoare pentru pulpă

folie de aluminiu pentru acoperire după coacere

un cuțit bine ascuțit

Ingrediente

Ingrediente

2 kg pulpă de miel cu os

1 legătură de rozmarin

1 legătură de cimbru

1 căpățână de usturoi (întreagă)

2 cepe tăiate grosier

ulei de măsline

sare și piper

Echipament

termometru pentru carne

tavă mare de copt

folie de aluminiu

Comentarii


Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
