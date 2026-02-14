Antena Căutare
Rețeta de risotto de iubire, pregătită de Chef Richard Abou Zaki de Ziua Îndrăgostiților. Cum se face aceast deliciu

Descoperă cum se face rețeta de risotto de Ziua Îndrăgostiților, a lui Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Februarie 2026, 15:27 | Actualizat Sambata, 14 Februarie 2026, 17:06

Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, Chef Richard Abou Zaki a decis să ne arate cum poți să pregătești o rețetă simplă, rapidă și extrem de gustoasă de risotto. O poți pregăti chiar la tine acasă, cu ingrediente puține, ca să îți impresionezi partenerul de Valentine`s Day.

Rețeta de risotto de iubire, pregătită de Chef Richard Abou Zaki de Ziua Îndrăgostiților - Ingrediente

  • risotto carnaroli or arborio
  • unt sărat 45%
  • oțet balsamic
  • guanchiale
  • pudră sfeclă
  • parmigiano reggiano
  • pecorino romano
  • Supă de pui
  • Sare și piper
  • Ulei de măsline

Rețeta de risotto de iubire, pregătită de Chef Richard Abou Zaki de Ziua Îndrăgostiților - Mod de preparare

Orezul se pune într-o oală, se adaugă sare și se amestecă bine, după ce am dat drumul la foc. Când orezul se încinge, începe să se încingă începem să adaugăm câte un polonic de supă de pui. Între timp se rumenesc bucățile de guanchiale într-o tigaie.

Secretul unui risotto reușit este echilibrul între apă și orez. Practic, se adaugă câte un polonic de supă, cât să fie orezul acoperit, apoi se lasă puțin la fiert, amestecând. Apoi se mai adaugă un polonic, atunci când supa scade și se repete acest proces de câteva ori, până ce risotto este gata. Urmează apoi tocarea bucăților de guanchiale, turnarea lor peste orez, adaugarea untului, a brânzeturilor și o linguriță de ulei de măsline. Se „scutură” tigaia, pentru a favoriza topirea și uniformizarea diferitelor ingrediente folosite.

Citește și: Când începe Chefi la cuțite sezonul 17! Ce au dezvăluit cei patru jurați despre noul sezon și ce surprize se pregătesc

La final, se pune un polonic sau două pe o farfurie puțin adâncă și se „bate” pe fund, pentru ca porția de risotto să se așeze pe farfurie și să fie eliminate bulele de aer.

Și, fiindcă este o Rețetă de risotto de Ziua Îndrăgostiților, Chef Richard Abou Zaki a ales să pregătească un decor deosebit folosind pudra de sfeclă. Într-o hârtie albă se taie conturul unei inimi și, cu ajutorul unei site, se presară pudra de sfeclă roșie astfel încât să se obțină conturul unei inimi în mijloc. Cu oțetul balsamic se poate decora supllimentar, picurând câțiva stropi.

colaj foto cu chef richarf abou zaki si reteta de risotto de iubire
Mai multe fotografii

Se servește cald, atât de Ziua Îndrăgostiților, cât și cu alte ocazii.

