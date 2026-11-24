Constantin Docan a venit în fața Chefilor pentru a demonstra că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat. A luat el oare cele trei cuțite necesare pentru a merge mai departe?

A dormit pe o bancă în Cișmigiu, dar nu a renunțat la visul său. Ce s-a întâmplat când a ajuns la Chefi la cuțite | antena 1

Constantin Docan a venit în fața juraților de la „Chefi la cuțite” cu dorința de a-și transforma pasiunea pentru gătit într-un drum profesional.

A dormit pe o bancă în Cișmigiu, dar nu a renunțat la visul său

Deși nu este bucătar de meserie și gătește mai ales acasă, concurentul a pregătit un preparat prin care a sperat să-i impresioneze pe chefi. În spatele farfuriei sale s-a aflat însă o poveste de viață complicată, marcată de singurătate, alegeri greșite și încercări de a-și găsi echilibrul.

Constantin s-a descris drept un pasionat de gătit, cu interese care merg și către cercetare. A recunoscut că nu știa dacă va reuși să ajungă în Bootcamp, dar își dorea foarte mult să primească o șansă și să poată lucra, în viitor, într-o bucătărie profesionistă.

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Copilărie dificilă și ani în care a făcut alegeri greșite

În fața camerelor, Constantin a vorbit deschis despre copilăria sa, despre care spune că nu păstrează aproape nicio amintire clară din primii ani. Tatăl era plecat frecvent în deplasări, iar mama, deși prezentă fizic, nu îi oferea întotdeauna sprijinul emoțional de care avea nevoie. A crescut simțindu-se mai degrabă singur și a mărturisit că, în adolescență, nu știa cum să-și exprime trăirile.

Odată ajuns la facultate, lucrurile au luat o turnură dificilă. S-a angajat la o cafenea, însă a trecut printr-o perioadă în care a încercat să compenseze lipsurile și singurătatea prin distracții, alcool, droguri și alte excese. A povestit inclusiv că, după ce a plecat din cămin, a ajuns să doarmă pe o bancă în parcul Cișmigiu, pentru că nu avea bani suficienți să-și plătească un loc de cazare.

Ulterior, a reușit să strângă bani și să obțină un mic împrumut. Avea aproximativ 8.000 de euro și își dorea să-și cumpere un laptop pentru a lucra în design. În schimb, a cheltuit banii pe haine scumpe, restaurante și distracții. A recunoscut că, în doar două luni, a ajuns să piardă aproximativ 14.000 de euro.

Constantin a vorbit și despre un comportament problematic pe care spune că îl are încă din copilărie, mărturisind că a avut tendințe de cleptomanie. A povestit că obișnuia să ia produse din magazine fără să plătească și că simțea nevoia să caute prin lucrurile din casele în care intra. În prezent, face terapie și încearcă să se refacă.

Constantin Docan a primit trei cuțite

Pentru audiția de la „Chefi la cuțite”, concurentul a pregătit piept de rață cu portocale și sos de foie gras. Deși Chef Orlando a remarcat că sosul era amar, iar preparatul a fost comparat de Richard cu un pandișpan care nu a crescut, jurații au apreciat anumite elemente ale farfuriei.

Chef Richard a remarcat că rața era moale și a apreciat contrastul dintre nota de cafea și dulceața portocalei. În cele din urmă, Constantin Docan a primit trei cuțite, obținând astfel șansa de a continua competiția.