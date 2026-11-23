Acest concurent a gătit pentru nume celebre, dar la Chefi la cuțite a venit cu un preparat de tip fast-food. Ce au spus jurații.

A gătit pentru nume celebre, dar a venit cu street food la Chefi la cuțite! Ce a spus Richard Abou Zaki despre preparatul său | antena 1

Mircea Rujea a venit la Chefi la cuțite cu un preparat neobișnuit, prin care a sperat să-i surprindă pe cei patru jurați și să obțină un loc în echipă.

A gătit pentru nume celebre, dar a venit cu street food la Chefi la cuțite!

Concurentul a ales să prepare tartar de rață, cu piept de rață afumat și influențe asiatice, o combinație pe care a considerat-o suficient de îndrăzneață pentru a-i impresiona pe chefi.

Acesta a mărturisit că îi place foarte mult carnea de rață și că a vrut să experimenteze cu un ingredient care nu este folosit în mod obișnuit pentru tartar. Concurentul a explicat că rața are un gust puternic, care nu este apreciat de toată lumea, însă tocmai acest lucru l-a determinat să încerce o combinație diferită.

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Preparatul său a atras atenția chefilor încă de la primele degustări, iar Chef Richard Abou Zaki a identificat influențele asiatice. Totuși, juratul a remarcat și faptul că pieptul de rață afumat fusese sărat excesiv, iar gustul condimentelor era destul de intens. În opinia sa, preparatul ar fi avut nevoie și de un element care să echilibreze aromele, precum coaja de portocală.

Mircea Rujea a explicat că a mizat pe un tartar de rață cu o abordare diferită, iar tehnica de preparare urma să fie dezvăluită ulterior. Concurentul a venit încrezător în fața juraților și a declarat că are șanse mari să ajungă direct într-o echipă.

Chefii au avut păreri diferite despre preparatul concurentului

Degustarea a fost însoțită de comentarii și observații din partea juraților, care au analizat atât combinația de ingrediente, cât și modul în care acestea au fost pregătite. Chef Orlando nu a fost convins de asocierea aromelor și a mărturisit că nu înțelege combinația propusă de concurent.

În paralel, în bucătărie, Chef Ștefan Popescu s-a confruntat cu propriile provocări în timpul probei. Acesta a pregătit antricot de vită, însă carnea i-a dat bătăi de cap, motiv pentru care a ales să o felieze foarte subțire. După ce a gustat, a concluzionat că preparatul era acceptabil și că putea fi consumat.

Chef Richard Abou Zaki a comentat și modul în care Ștefan Popescu a pregătit și a aranjat carnea în farfurie, glumind că, atunci când a văzut feliuțele rămase în urma procesului, și-a făcut semnul crucii. Chef Ștefan a răspuns amuzat că nu trebuie să-și facă griji, pentru că aveau să mănânce preparatul.

Proba a adus, așadar, preparate diferite, combinații îndrăznețe și reacții pe măsură din partea chefilor. Mircea Rujea a mizat pe un tartar de rață cu influențe asiatice astăzi.