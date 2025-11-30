Amuletă grea, diseară, la Chefi la cuțite: jurații gătesc la 1.200 metri altitudine, iar Chef Oana Coantă vine la degustare

În această seară, de la ora 20:00, Chefii se întâlnesc pentru o sesiune de gătit în vârf de munte!

Ediția de azi Chefi la cuțite aduce o întrecere culinară cu mari emoții, pentru o amuletă cu greutate și o jurizare pe măsură.

Amuletă grea, diseară, la Chefi la cuțite: jurații gătesc la 1.200 metri altitudine, iar Chef Oana Coantă, premiată de un prestigios ghid gastronomic francez, vine la degustare

Lupta Chefilor continuă intens, tocmai la 1.200 metri altitudine, în satul Peștera din comuna Moieciu, unde vor găti pentru un avantaj foarte puternic: amuleta pusă în joc oferă superputerea de a salva de la eliminare un concurent din orice echipă. Jurizarea este facută de o invitată pe masură: Oana Coantă, desemnată în 2019 de un prestigios ghid gastronomic francez Femeia bucătar a anului, vine la degustare.

De partea cealaltă, ringul audițiilor aduce multe povești emoționante și concurenți cu experiențe remarcabile și o puternică pasiune pentru gătit. Sergiu Deac se recomandă jurist bucătar – pentru că a absolvit Facultatea de Drept, însă a ales să dea întâietate în drumul lui profesional pasiunii sale pentru gătit. ”Aveam vreo 5 ani, tatăl meu făcea o ciorbă la ceaun. Eu am găsit în bucătărie condimentele și am făcut un mega-cocktail din ele. Am amestecat totul, i-am dat tatălui meu, a mirosit și a turnat totul în ciorbă. Am simțit cum a crescut sufletul în mine și aceea cred că a fost prima experiență care m-a împins în direcția asta”, povestește Sergiu, care adaugă că își propune să câștige competiția Chefi la cuțite.

Tot în această seară intră în arena audițiilor Andrej Urosevic, primul somelier de pește din Marea Britanie. ”La 29 de ani am decis să părăsesc lumea corporațiilor, m-am mutat la Paris și am studiat școala de arte culinare Cordon Bleu”, povestește Andrej, a cărui specializare i-a uimit și pe jurați. A lucrat la mai multe restaurante cu stele Michelin din Franța și Germania, axate pe fructe de mare și pește – iar de curând și-a propus să gătească toate speciile de pești din lume. O misiune grea și îndelungată – așa că până la îndeplinirea ei, vine la audițiile Chefi la cuțite, pentru a-i întâlni pe jurați. Cine va câștiga în această seară amuleta și ce verdicte se vor da la audiții telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:00.