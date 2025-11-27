Juratul Chefi la cuțite Chef Orlando Zaharia a fost nominalizat în top 5 cei mai buni bucătari din România, la Gala Horeca Awards, un eveniment cu istorie care premiază profesioniștii din industria ospitalității.

Nominalizarea primită în cadrul galei ajunse la cea de-a 18-a ediție se adaugă în bogatul palmares al juratului Chefi la cuțite ca o recunoaștere în plus a experienței, a celui mai înalt nivel al muncii sale și a succesului său în domeniul Horeca, după inaugurarea restaurantului Zmoke.

Juratul Chefi la cuțite, Chef Orlando Zaharia, în topul celor mai buni bucătari din România

„O validare care mă bucură și mă onorează profund. Să fiu inclus în acest top 5, alături de bucătari pe care îi admir și îi respect, este mai mult decât o distincție. Este o confirmare venită chiar din interiorul breslei~, a declarat Chef Orlando Zaharia.

„Cu siguranță Chefi la cuțite m-a ajutat să fiu în această poziție, pentru că mi-a oferit multă expunere, împărtășind unui număr cât mai mare de oameni mesajul meu, viziunea mea despre bucătărie”, a adăugat juratul Chefi la cuțite, pe care telecpectatorii îl pot urmări alături de colegii săi, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu în noul sezon al show-ului culinar, difuzat la Antena 1 și AntenaPLAY duminică de la ora 20:00 și luni, marți și miercuri, de la 20:30.