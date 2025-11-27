Cine este Gina Bradea, vloggerița care a jurizat preparatele chefilor în ediția de aseară. Cum a devenit cunoscută pe internet

Antena Căutare
Gina Bradea, o vloggeriță culinară cunoscută în România, a venit la Chefi la cuțite și a jurizat preparatele făcute de Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 11:00 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 12:31
Gina Bradea, o cunoscută vloggeriță culinară în România, a fost invitata specială a ediției 7 din sezonul 16 Chefi la cuțite care a avut provocarea de a juriza preparatele chefilor și de a înmâna cea de-a două bombă cu trei amulete unuia dintre ei.

Ea a încântat pe toată lumea cu prezența sa, însă cei care au stat într-un suspans continuu până la momentul verdictului au fost cei patru chefi care au gătit special pentru ea preparate potrivite pentru a fi savurate la cafea.

Decizia a fost una foarte dificilă, însă, în cele din urmă, ea a hotărât că cheful câștigător este Chef Orlando Zaharia.

Gina Bradea este o româncă moldo-dobrogeancă din Galați, dintr-un sat modest de lângă Isaccea, care a trăit o bună perioadă de timp în Italia, acolo unde și-a început de fapt cariera de succes pe care o are acum.

Ea a început ca bucătar, cofetar, patiser, barman, bufetier, ospătar, însă nu a rămas foarte mult timp în domeniul gastronomiei, deoarece a fost dezamăgită de salariul exagerat de mic, dar și de alți factori care au determinat-o în cele din urmă să se reorienteze către aprovizionare, la INTFOR, o uzină mare gălățeană.

Potrivit informațiilor disponibile pe blogul ei, abia după ce a plecat în ordonanță a reușit să își găsească timp pentru adevăratele ei pasiuni.

Gina a început să lucreze în diferite domenii, încercând de la arta culinară, cosmetică, tratamente naturiste, vânzări, asigurări, îmbrăcăminte și încâlțăminte și până la materiale de construcții. Vloggerița a avut și posturi de management, însă nicăieri nu s-a regăsit atât de bine așa cum o face în prezent în lumea artei culinare pe care o îmbină atât de frumos cu lumea online-ului.

Povestea ei de pe internet a început în momentul în care era în Italia și a decis să își creeze un blog culinar, care, treptat, a făcut-o să capete notorietate atât în țara respectivă, cât și în România. Gina a început să colaboreze cu ziarul Gazeta Românească din Italia și continuă să scrie articole care apar inclusiv în Germania. Și în America a ajuns cu proiectul ei, deținând o emisiune la Radio Ro USA.

Ulterior, aceasta și-a deschis și un canal de YouTube, unde, împreună cu soțul ei, Doru, postează diferite rețele video pas cu pas. Pentru că totul s-a dovedit a fi un real succes, vloggerița culinară a publicat și două cărți de bucate cu rețele de suflet, foarte dragi ei.

Pe Facebook, Gina deține unul dintre cele mai mari grupuri culinare românești, unde oferă sfaturi și rețete pentru toți cei care s-au înscris.

Totuși, ea are și alte pasiuni, pe care doar cele mai apropiate persoane le cunosc.

„Ador lectura, pentru mine o carte bună a fost întotdeauna cel mai frumos cadou. Citesc de când eram micuță, orice mi-a căzut în mână și am fost o ferventă și fidelă abonată a tuturor bibliotecilor din orașul meu. Când începea anul școlar, tremuram de bucurie și emoție, abia așteptam să ajung acasă și să citesc manualele de română, franceză, istorie, biologie – primele și apoi celelalte.” a scris aceasta pe blogul ei.

Și muzica este o pasiune, însă Gina nu se oprește aici. Ea iubește copiii, florile, animalele, dar și să călătorească și să facă plimbări lungi în natură alături de prieteni și familie.

Ce studii are vloggerița culinară Gina Bradea și cum se descrie în viața de familie

Potrivit informațiilor de pe blog, Gina Bradea a absolvit colegiul economic și de drept administrativ din Galați - profil alimentație publică, fiind secretar UTC pe liceu. Ulterior, ea s-a înscris la o facultate economică, urmând un profil management general.

De asemenea, ea a absolvit multe cursuri, obținând o mulțime de diplome și calificări, însă una dintre cele mai mari realizări din viața ei rămâne faptul că a reușit să își întemeieze o familie așa cum mulți alții doar visează.

Ea este căsătorită de peste 26 de ani și este o familistă convinsă. Are doi copii, doi căței, doi motani și un papagal, pe care îi iubește necondiționat și pe care îi alintă ori de câte ori are ocazia.

Gina Bradea, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia în platoul Chefi la Cuțite
