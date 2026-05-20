Ce a transmis Florinel Ungureanu după eliminarea de la Chefi la cuțite. „Sufletul” echipei bordo a avut un mesaj special

Florinel Ungureanu a părăsit emisiunea Chefi la cuțite, în penultimul battle al sezonului 17. Concurentul echipei bordo a avut un mesaj emoționant de transmis, imediat după difuzarea eliminării. 

Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 12:03 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 12:21
La miezul nopții, Florinel a publicat un videoclip în care le-a mulțumit celor care i-au fost alături în experiența Chefi la cuțite. Eliminarea lui Florinel a venit la o zi după ce concurenții echipelor rivale s-au mobilizat să îl ajute la proba individuală când a intrat în impas, iar chef Richard și-a folosit amuleta salvatoare pentru a-l păstra în competiție. Din păcate, Florinel a obținut un punctaj care i-a adus eliminarea în ediția de pe 19 mai de la Chefi la cuțite.

Florinel a ținut să-i mulțumească în special colegului său Alex Dodoaia, pentru că i-a devenit prieten. Totodată, Florinel i-a mulțumit „ursulețului său”, chef Richard, pentru care are un respect profund.

Mesajul lui Florinel Ungureanu după eliminarea de la Chefi la cuțite

„În această seară, drumul meu la Chefi la Cuțite s-a încheiat… dar plec cu sufletul plin de emoții, respect și prietenii adevărate.

Vreau să mulțumesc tuturor concurenților din echipele rivale, pentru că dincolo de competiție am legat prietenii frumoase pe care nu le voi uita niciodată.

Un respect aparte pentru Chef Richard, pentru susținere, sfaturi și tot ce am învățat în această experiență!

Și cele mai mari mulțumiri merg către fratele meu din echipa bordo, prietenul meu cel mai bun de acolo, cu care am împărțit emoții, râsete și momente pe care le voi purta mereu în suflet!

Mulțumesc din inimă echipei Antena 1 și emisiunii Chefi la cuțite pentru această oportunitate minunată! A fost o experiență pe care nu o voi uita niciodată!

Iar vouă, tuturor oamenilor care mă iubesc, mă susțin și au fost alături de mine la fiecare pas… vă mulțumesc din suflet! Fără voi, nimic nu ar avea același gust!”, a transmis Florinel pe rețelele sociale.

Florinel Ungureanu de la echipa bordo și Florin Stamin de la echipa verde au fost eliminați de la Chefi la cuțite în ediția de pe 19 mai 2026.

