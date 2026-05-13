Chefi la cuțite, 13 mai 2026. De ce a lipsit Florinel de la probele individuale. Irina Fodor a explicat situația excepțională 

Încă de la începutul ediției de Chefi la cuțite de pe 13 mai 2026, Irina Fodor a anunțat o situație excepțională în legătură cu Florinel de la echipa bordo.

Irina Fodor a anunțat că Florinel nu poate participa la proba individuală pentru că are un concert important.

„Înainte să dau startul pentru gândirea rețelelor, vreau să vă spun și eu ceva. Ca să nu avem vorbe după. Florinel în seara asta are un concert important. Nu știm ce se va întâmpla atunci când va veni banda, nu știm rezultatul, dar Florinel va lipsi indiferent de rezultat. În cazul în care echipa bordo intră la individuală, Florinel nu va fi aici, însă, va fi obligat ca indiferent ce se întâmplă data viitoare să participe la proba individuală. Așa e corect”, a anunțat Irina Fodor.

Florinel Ungureanu s-a bucurat că a primit această învoire și că a putut merge la concertul unde a cântat alături de Florin Salam cunoscuta lui melodie: „Te iubesc oriunde ai fi!”.

De ce a lipsit Florinel Ungureanu de la probele individuale de la Chefi la cuțite

„Vreau să-i mulțumesc din toată inima doamnei Irina că e o femeie extraordinară și a putut să mă învoiască să ajung să cânt și eu cu Florin Salam melodia mea: „Te iubesc oriunde ai fi!”, a spus Florinel Ungureanu.

Echipa verde a fost cea care a câștigat battle-ul 15, așa că echipa bordo a intrat la probele individuale, fără Florinel care a plecat la concert. Așa cum a anunțat Irina Fodor, la următoarea probă individuală, Florinel va participa indiferent de rezultatul confruntării.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

