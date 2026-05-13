Chefi la cuțite, 13 mai 2026. A curs cu punctaje maxime! Cine și-a rupt pantalonii de bucurie. Chef Sautner, rugăminte pentru el

În ediția de pe 13 mai 2026 de Chefi la cuțite, trei concurenți, unul de la echipa bej și doi de la echipa bordo, au obținut câte 20 de puncte. Este vorbea despre Alex Dodoaia, Ștefan Turian și Andreea Nedelcu.

A fost o probă individuală unde au existat preparate care „le-au stins lumina” chefilor. Primul concurent cu 20 de puncte anunțat de Irina Fodor a fost cuțitul de aur din echipa bordo. Alex Dodoaia i-a încântat pe chefi cu merluciul său și a primit în unanimitate note de 5.

„În seara asta ai făcut cea mai bună farfurie a ta de când ești în acest show! Lupta o să fie aprigă și trebuie să stai cu picioarele pe Pământ”, i-a spus chef Richard lui Alex Dodoaia.

„M-am bucurat de mi-am rupt hainele de pe mine!”. Ștefan Turian, primul lui punctaj maxim

Ștefan, care a fost luat de chef Popescu din echipa verde cu ajutorul unei amulete, a obținut primul lui punctaj maxim. În momentul în care a sărit de bucurie, și-a rupt pantalonii: „M-am bucurat de mi-am rupt hainele de pe mine! N-am putut să-mi duc bucuria până la capăt pentru că în momentul în care am ieșit în față toți colegii mei se uitau la ceva”, a spus Ștefan Turian. Pentru că fostul lui chef văzut că îl tot privește, i-a adresat acestuia o rugăminte și anume să respecte echipa bej din care face parte.

„Am observat că de când ai fost schimbat din echipă tu vrei să te întorci, dar o să te rog o chestie. Este un pic ciudat pentru Ștefan când vede și aude chestiile astea, nu e tocmai flatant pentru el. Este unul dintre noi 4 și și-a folosit amuleta corect, chiar dacă m-am enervat eu în ziua aceea. Rugămintea este să respecți echipa în care ești acum, noi oricum vom rămâne prieteni!”, i-a spus chef Sautner lui Ștefan Turian.

„Fac ce pot pentru echipă, îl respect pe chef Ștefan, dar am verde aici (n.r. la inimă). Am doi tați, mă bucur pentru amândoi și îi rog să nu se mai certe!”, a spus Ștefan Turian.

Al treilea punctaj maxim a fost obținut de Andreea Nedelcu de la echipa bordo.

„Elementele alea combinate împreună erau incredibile. Cheia succesului în viitorul tău o să fie când tu o să ai încredere în tine. E momentul tău”, i-a spus chef Richard.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

