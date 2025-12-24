Antena Căutare
Finala Chefi la cuțite, 24 decembrie 2025. Cine sunt finaliștii sezonului 16. Ce premieră spectaculoasă a avut loc în Marea Finală

Finaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite au fost desemnați chiar la începutul ultimei ediții din acest an! Emoțiile și suspansul au predominat, însă cele mai intense momente din sezon au început abia după marele anunț făcut de Irina Fodor.

Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 20:30 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 20:48

Marea Finală a debutat cu unul dintre cele mai dificile momente de până acum pentru concurenții sezonului 16, deoarece a venit timpul să afle cine sunt cei patru care intră în ultima luptă pentru premiul cel mare.

După probele de foc prin care au trecut în semifinală, acestora le-a venit rândul să aștepte ultimul verdict în fața chefilor, aflând care dintre ei vor ajunge să gătească în finala sezonului 16, difuzată pe 24 decembrie 2025 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Ce probe i-au pus pe jar pe concurenți. Ultima jurizare s-a lăsat cu scântei

Cine sunt finaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite. Ce premieră spectaculoasă a avut loc în Marea Finală

Emoțiile, suspansul și dorința de a câștiga sezonul 16 au fost la fel de mari atât în rândul chefilor, concurenților, cât și în rândul telespectatorilor care au urmărit cu sufletul la gură fiecare moment din acest lung drum de la Chefi la cuțite.

Prezentatoarea emisiunii le-a reamintit tuturor că a fost o zi grea, dar că așa este întotdeauna în semifinală, iar apoi nu a mai stat prea mult pe gânduri și a anunțat cine sunt cei patru concurenți care s-au calificat în Marea Finală.

„Patru concurenți vor fi în finală în acest an, iar eu nu am să mai fac decât să îi numesc și voi face asta într-o ordine aleatorie. Cei pe care îi numesc se pot duce în bucătărie. Acolo îi vor aștepta pe chefi și împreună vor face meniul pentru mâine” a spus Irina Fodor înainte să numească primul finalist.

Citește și: Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Semifinaliștii au gătit pentru concurenții din sezonul trecut alături de familii

„Primul nume, primul finalist al sezonului 16 este Bogdan!” a strigat ea, fiind urmată de strigătul concurentului și de aplauzele lui Chef Orlando Zaharia, dar și celorlalți prezenți în platou.

„Știam eu că poți! Știam! Ăsta e drumul tău! Bravo! Bravo!” i-a spus mentorul său, fiind extrem de mândru în timp ce lui nu îi venea să creadă: „Nu știu ce să zic. Nu mai am cuvinte!”.

După multe felicitări și aplauze, prezentatoare emisiunii a desemnat și următorul finalist.

„În finala sezonului 16 va conduce o echipă: Alex!” a spus Irina Fodor, făcându-i pe cei doi să strige și să sară de fericire.

„Bravo, bravo! Sunt mândru de tine! Bravo! Bravo!” i-a spus cheful în timp ce îl îmbrățișa cu toată mândria pe Alexandru Helju.

Citește și: Mesajul dureros transmis de Darius Ticmenov după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite chiar înainte de semifinală

Irina Fodor a continuat cu un membru din echipa lui Chef Ștefan Popescu.

„Al treiela finalist al sezonului 16 este Ștefana!” a spus prezentatoarea emisiunii, stârnind reacțiile tuturor din platou.

„Nu cred!” a spus concurenta cu ultimele puteri, bucurându-se din tot sufletul!

„Nu mă așteptam. Mulțumesc! Înseamnă foarte mult pentru mine și asta vine cu o responsabilitate enormă! Am să îmi iau motivație din asta și am să o văd ca pe un mare, foarte mare, compliment și una dintre cele mai frumoase realizări ale vieții mele!” a mărturisit aceasta în lacrimi.

Emoțiile au început să se simtă și mai puternic, deoarece prezentatoarea avea să anunțe ultimul finalist.

„Al patrulea finalist Chefi la cuțite sezonul 16: Luca!” a strigat ea, făcându-i o bucurie extraordinară lui Chef Richard.

Cei doi s-au îmbrățișat strâns și au strigat de bucurie, stârnind multe aplauze în platou.

„Nu-mi vine să cred. Sunt ultimul finalist!” a spus el la testimonial, urmând ca și mentorul său să se bucure enorm:

„De la început mi-am dorit să ajungă în finală, de la început mi-am dorit să dea din tot sufletul, de la început am luat maximul de la el. E în Marea Finală a sezonului 16. Din echipa mea!”.

Citește și: Chefi la cuțite, 22 decembrie 2025. Cine sunt semifinaliștii sezonului 16. Patru concurenți au părăsit marea competiție în lacrimi

Așadar, cei patru finaliști ai sezonului 16 care luptă pentru trofeul Chefi la cuțite, pentru suma de 30.000 de euro, dar și pentru un stagiu la Retroscena sunt: Bogdan Panaite, Ștefana Mercori, Alexandru Helju și Luca Zvaleni.

„Este pentru prima oară când fiecare chef are echipa lui și pentru prima oară când avem un finalist de la fiecare dintre voi!” a mai spus Irina, anunțând premiera spectaculoasă de la Chefi la cuțite.

