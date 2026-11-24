Chef Alexandru Sautner a fost juratul care a reușit să câștige cele cinci puncte, dar implicit și amuleta. Luis Gabriel i-a acordat votul său de încredere.

Chef Alexandru Sautner a câștigat amuleta și cinci puncte la Chefi la cuțite. Moment savuros alături de Luis Gabriel | antena 1

Chef Alexandru Sautner a obținut cele cinci puncte și amuleta puse în joc la „Chefi la cuțite”, după ce Luis Gabriel și Haziran au degustat preparatele celor patru jurați. Momentul a fost cu atât mai special cu cât artistul a ajuns să cânte alături de chef chiar în platoul emisiunii, interpretând piesa „Diamantele”.

Totul a început cu o apariție care a atras atenția tuturor. Irina Fodor i-a întâmpinat pe invitați cu o remarcă despre faptul că toate diamantele se aflau în platou în acea seară, iar Luis Gabriel a intrat în jocul de cuvinte și a făcut referire la celebra sa piesă. Discuția a continuat într-o atmosferă relaxată, însă degustarea le-a dat invitaților ocazia să vorbească și despre preferințele lor culinare.

Luis Gabriel a dezvăluit ce alimente nu consumă

În timpul conversației, artistul a făcut câteva mărturisiri care i-au surprins pe jurați. Luis Gabriel a spus că nu mănâncă fructe de mare și a dezvăluit că nici măcar nu a gustat paste vreodată: „N-am mâncat paste în viața mea”.

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Haziran a explicat că ei îi place caracatița la grătar și a comentat cu umor obiceiurile alimentare ale partenerului său: „Nu mănâncă mai nimic”. Luis Gabriel a mai spus că nu consumă gălbenușul de la ou și că preferă să mănânce doar albușul.

Artistul a povestit și că, atunci când pleacă în străinătate pentru concertele din diaspora, preferă să mănânce preparate simple, precum cartofi și carne. Diferențele dintre gusturile celor doi au devenit astfel un subiect amuzant în platoul emisiunii.

Chef Sautner a plecat cu cele cinci puncte și amuleta

După degustare, Luis Gabriel și Haziran au acordat punctele juraților. Chef Richard Abou Zaki a obținut trei puncte, fiind vizibil dezamăgit de rezultat. Acesta a mărturisit că se aștepta la mai mult, mai ales că simțea că se implicase foarte mult în pregătirea farfuriei.

Chef Orlando Zaharia a primit patru puncte, corespunzătoare medaliei de argint. Marele câștigător al probei a fost însă Chef Alexandru Sautner, care a obținut cele cinci puncte și amuleta.

Victoria a fost sărbătorită într-un mod aparte. Chef Sautner a cântat alături de Luis Gabriel piesa „Diamantele”, transformând momentul desemnării câștigătorului într-un adevărat spectacol. Astfel, juratul a plecat cu amuleta, iar platoul „Chefi la cuțite” a devenit, pentru câteva clipe, scenă de concert.