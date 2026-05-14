Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chef Alexandru Sautner, imagine superbă alături de fiica lui cea mare, de ziua ei. Cum arată tânăra: „Fetița  lu’ tati” 

Chef Alexandru Sautner, imagine superbă alături de fiica lui cea mare, de ziua ei. Cum arată tânăra: „Fetița  lu’ tati” 

Chef Alexandru Sautner este mândrul tată a trei copii. Anna, fiica sa din căsnicia anterioară, și-a sărbătorit ziua de naștere, iar juratul de la Chefi la cuțite a publicat o fotografie de colecție, spre încâtarea fanulor. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 13:41 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 14:00
Galerie
Chef Alexandru Sautner, imagine superbă alături de fiica lui cea mare, de ziua ei | Antena 1
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

„La mulți ani, fetița lu’ tati”, a scris chef Alexandru Sautner în dreptul imaginii cu fiica sa. Fanii au fost încântați să vadă ce fată frumoasă are juratul de la Chefi la cuțite:

„Cu așa fata sa nu mai zică lumea „ vecchio ". O fată frumoasa ca tata!”, a scris cineva în comentarii, iar chef Sautner a ținut să completeze: „ Și cuminte și deșteaptă”.

Citește și: Care este motivul pentru care chef Alexandru Sautner a divorțat de prima soție. Cum se înțeleg acum cei doi

Chef Alexandru Sautner, imagine superbă alături de fiica lui cea mare

Articolul continuă după reclamă

Chef Alexandru Sautner, imagine superbă alături de fiica lui cea mare, de ziua ei: „Vă seamănă mult!”

„Ce fată frumoasă! Va seamănă mult!”, a scris alt fan, alături de urări pentru tânăra domnișoară.

Chef Alexandru Sautner are doi copii din căsnicia anterioară: fiul cel mare se numește Constantin, iar fata care și-a serbat ziua de naștere se numește Anna.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Din căsnicia actuală cu Flavia, chef Sautner are o fiică de 9 ani pe nume Emma.

Într-un interviu acordat în octombrie 2025 pentru OK Magazine, chef Sautner povestea că are o relație apropiată cu cei doi copii mai mari, stabiliți în Germania.

„Eu am o legătură foarte strânsă cu ei, chiar acum trei zile am fost cu fii-miu la pescuit. Vorbim foarte des la telefon când sunt în Germania, aproape toate vacanțele și le petrec cu noi. Și trăiesc cu speranța că o să se mute și ei în România. Băiatul, Constantin, a terminat masteratul la Dublin și s-a angajat la o firmă în Munchen, cu promisiunea că va fi trimis mai târziu în filiala din România. Fata e foarte legată de mama ei și nu prea vrea s-o lase singură în Germania. Dar recent am avut o discuție cu ea și ea singură mi-a spus că după ce termină facultatea, e studentă la Imobiliare, la anul, vrea să se mute în România pentru șase luni, să vadă dacă se acomodează. Visul meu chiar ăsta este, să se mute amândoi în România”, spunea chef Sautner anul trecut.

Chef Alexandru Sautner
+5
Mai multe fotografii

„Îi știu de când erau mici. Anna, fiica lui, seamănă ca personalitate cu Emma. Și ea a crescut practic lângă noi. În fiecare vară, timp de două luni și jumătate, stătea mai mult cu mine, căci Alex era foarte prins, iar chestia asta m-a ajutat foarte mult să mă apropii de ea. Eu pentru ei vreau să fiu acel suport de care au nevoie atunci când Alex nu este disponibil”, a spus și soția lui chef Sautner despre copiii chefului.

Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa verde în bătălia culinară. Cine a fost eliminat din competiți... Chefii deschid ușile bucătăriei pentru mini-sezonul Chefi la cuțite – Viitorul are gust, dedicat copiilor pasionați de g...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară” Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: &#8220;O să dispară&#8221;
Observatornews.ro Fermierul care a dat lovitura cu un fruct unic în România. Se vinde cu 30$ bucata în ţara de origine Fermierul care a dat lovitura cu un fruct unic în România. Se vinde cu 30$ bucata în ţara de origine
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Chefi la cuțite, 13 mai 2026. Cine este eliminat din echipa gri. Concurentul care a avut cea mai slabă farfurie
Chefi la cuțite, 13 mai 2026. Cine este eliminat din echipa gri. Concurentul care a avut cea mai slabă farfurie
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Chefi la cuțite, 13 mai 2026. A curs cu punctaje maxime! Cine și-a rupt pantalonii de bucurie. Chef Sautner, rugăminte pentru el
Chefi la cuțite, 13 mai 2026. A curs cu punctaje maxime! Cine și-a rupt pantalonii de bucurie. Chef Sautner,...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!”
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!” BZI
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva alegerilor prezidențiale din 2030
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva... Jurnalul
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure:
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure: "Este vorba despre un miracol" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x