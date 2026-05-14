Chef Alexandru Sautner, imagine superbă alături de fiica lui cea mare, de ziua ei. Cum arată tânăra: „Fetița  lu’ tati” 

Chef Alexandru Sautner este mândrul tată a trei copii. Anna, fiica sa din căsnicia anterioară, și-a sărbătorit ziua de naștere, iar juratul de la Chefi la cuțite a publicat o fotografie de colecție, spre încâtarea fanulor.

„La mulți ani, fetița lu’ tati”, a scris chef Alexandru Sautner în dreptul imaginii cu fiica sa. Fanii au fost încântați să vadă ce fată frumoasă are juratul de la Chefi la cuțite:

„Cu așa fata sa nu mai zică lumea „ vecchio ". O fată frumoasa ca tata!”, a scris cineva în comentarii, iar chef Sautner a ținut să completeze: „ Și cuminte și deșteaptă”.

Chef Alexandru Sautner, imagine superbă alături de fiica lui cea mare, de ziua ei: „Vă seamănă mult!”

„Ce fată frumoasă! Va seamănă mult!”, a scris alt fan, alături de urări pentru tânăra domnișoară.

Chef Alexandru Sautner are doi copii din căsnicia anterioară: fiul cel mare se numește Constantin, iar fata care și-a serbat ziua de naștere se numește Anna.

Din căsnicia actuală cu Flavia, chef Sautner are o fiică de 9 ani pe nume Emma.

Într-un interviu acordat în octombrie 2025 pentru OK Magazine, chef Sautner povestea că are o relație apropiată cu cei doi copii mai mari, stabiliți în Germania.

„Eu am o legătură foarte strânsă cu ei, chiar acum trei zile am fost cu fii-miu la pescuit. Vorbim foarte des la telefon când sunt în Germania, aproape toate vacanțele și le petrec cu noi. Și trăiesc cu speranța că o să se mute și ei în România. Băiatul, Constantin, a terminat masteratul la Dublin și s-a angajat la o firmă în Munchen, cu promisiunea că va fi trimis mai târziu în filiala din România. Fata e foarte legată de mama ei și nu prea vrea s-o lase singură în Germania. Dar recent am avut o discuție cu ea și ea singură mi-a spus că după ce termină facultatea, e studentă la Imobiliare, la anul, vrea să se mute în România pentru șase luni, să vadă dacă se acomodează. Visul meu chiar ăsta este, să se mute amândoi în România”, spunea chef Sautner anul trecut.

„Îi știu de când erau mici. Anna, fiica lui, seamănă ca personalitate cu Emma. Și ea a crescut practic lângă noi. În fiecare vară, timp de două luni și jumătate, stătea mai mult cu mine, căci Alex era foarte prins, iar chestia asta m-a ajutat foarte mult să mă apropii de ea. Eu pentru ei vreau să fiu acel suport de care au nevoie atunci când Alex nu este disponibil”, a spus și soția lui chef Sautner despre copiii chefului.