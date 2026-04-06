Chef Orlando Zaharia, alături de tinerii vulnerabili, într-un proiect caritabil menit să le ofere îndrumare vocațională

Chef Orlando Zaharia s-a alăturat unui proiect gândit să le ofere consiliere vocațională tinerilor din medii vulnerabile

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 14:58 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 15:01
Chef Orlando Zaharia, alături de tinerii vulnerabili, într-un proiect caritabil menit să le ofere îndrumare vocațională | Antena 1

Chef Orlando Zaharia s-a alăturat unui proiect gândit să le ofere consiliere vocațională tinerilor din medii vulnerabile – un program în care juratul Chefi la cuțite s-a implicat în calitate de mentor:

Chef Orlando Zaharia, alături de tinerii vulnerabili

”Este o mare împlinire sufletească să le pot fi alături acestor tineri aflați la început de drum, care au nevoie de ajutor, de ghidare, și să le pot vorbi despre ceea ce fac eu zi de zi, cu atâta pasiune – să le arăt care sunt posibilitățile pe care ți le deschide arta culinară. Pentru că bucătăria pe mine m-a așezat cu adevărat pe făgașul vieții, mi-a dat o direcție clară, puternică și știu că poate fi la fel pentru alți tineri – bucătăria poate fi ajutor, revelație, transformare, terapie, evoluție, succes”, a declarat Chef Orlando.

Astfel, juratul Chefi la cuțite s-a întâlnit cu copiii interesați de gastronomie din programele SOS Satele Copiilor România, vorbindu-le despre propriul drum profesional, felul în care și-a descoperit vocația, oamenii care l-au inspirat, calitățile care l-au ajutat să își construiască parcursul și realizările sale profesionale. Aceasta a fost prima dintr-un șir de întâlniri gândite ca parte a programului Career Tomorrow.

Inițiat de Mădălina Daia, creator de programe în cadrul Asociației Valori de Bine, Career Tomorrow își propune să sprijine tineri aflați în situații dificile (fie că e vorba de lipsa resurselor financiare, a familiei, medii defavorizate) pentru descoperirea direcției profesionale potrivite, prin întâlniri autentice cu oameni care și-au construit parcursul prin muncă, pasiune și perseverență. ”Le mulțumesc celor care au construit acest proiect și s-au gândit la mine.

Sper să pot inspira alți oameni, așa cum și eu am avut mentorii mei, care au fost niște figuri foarte importante în formarea mea.

Aceste întâlniri înseamnă, totodată, pentru mine o nouă oportunitate de a privi cu responsabilitate spre generația tânără și de da înapoi, cu recunoștință, măcar o mică, foarte mică parte din ce am primit din partea comunității”, a mai spus Chef Orlando Zaharia.

