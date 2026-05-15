Pulpă de pui a la Royale, umplută cu carne tocată. Un fel principal care a fost pe placul tuturor

Chefii au degustat pulpa de pui a la Royale, printre alte preparate. Cu toate acestea, cei mai mulți au fost de acord cu ingredintele folosite în această rețetă.

Degustătorii s-au bucurat de preparatele gătite de concurenți. Primul preparat a fost cel al echipei verzi, a lui Chef Sautner. A fost vorba despre pește spadă pe pat de sos de roșii, ragu de rapane și melci, praz copt și chipsuri de praz. Pentru primul desert, aceștia au gustat dintr-o lămâie făcută din cremă de mascarpone cu frișcă și vanilie, cremă de lime, crumble cu alune, praline de alune și încă o dată, cremă de lime. Vinurile de la Moșia Tohani i-au însoțit în degustarea lor și nu au lipsit nici de această dată de pe masă.

Preparatul cu pește spadă întrecut de desertul asociat

La prima rețetă principală, chefii și-au spus părerile în această direcție. Dacă Chef Ștefan Popescu a spus că peștele nu este asezonat bine, că este „ca un burete”, în schimb, Richard Abou Zaki a observat că au fost folosite mai multe tipuri de roșii.

„Roșii uscate și roșii proaspete sunt două lucruri diferite.”, a menționat Chef Richard. Preparatul lui Chef Sautner a avut păreri împărțite în ceea ce privește gustul.

„Mie desertul ăsta îmi place. Nu înțeleg de ce alunele de pădure cu lămâia, dar... e un desert bun, frumos.. sigur desertul e mai bun ca main course”, și-a expus părerea Chef Richard în legătură cu desertul asociat preparatului cu pește pe care l-au gustat. Desertul cu lămâie a fost lăudat.

Astăzi, inspirația vine chiar din lumea vinului. Trei sortimente din gama Moșia de la Tohani dau tonul: Feteasca Neagră, cu profunzimea ei serioasă; Rosé-ul demisec, cu prospețime și finețe; și cupajul de Fetească Regală și Fetească Albă, fresh și echilibrat. Fiecare vin are propriul buchet, propria expresie, propriul caracter.

Pulpă de pui a la Royale, umplută cu carne tocată

Preparatul echipei bordo a fost o pulpă de pui a la Royale, umplută cu carne tocată, carpaccio de slănină și sos marsala și cu trei texturi de cartofi, fondant, piure și crocant. Alături, ca desert, o cremă cheesecake de ciocolată cu mure, blat de cacao infuzat în sirop de vanilie, bezea arsă, fructe de pădure cu mentă și fenicul.

Pulpa de pui a fost făcută în „stilul său caracteristic”, a mărturisit Chef Sautner în legătură cu preparatul echipei lui Chef Richard. "Dar unde a fost tonul?... Orice simt, dar numai ton nu simt", a mai criticat el.

"Bună combinația, mie îmi place", a recunoscut Chef Orlando.

O combinație bună de rețete, alături de vinurile de la Tohani

Pulpele au fost marinate cu chefir. O tehnică interpretată în mai multe feluri de către chefi, însă în cele din urmă preparatul a avut cuvinte de laudă.

„Tehnica de marinat e tot o tehnică de gătire?”, l-a întrebat Chef Richard pe Chef Sautner. Cei doi au ajuns la un consens în cele din urmă, fiecare însă preferând gusturile proprii. Degustătorii au avut doar comentarii pozitive în acest sens. Vinurile de la Tohani le-au stat alături.

Desertul alăturat felului principal a fost „atacat”, însă explicat în cele din urmă. Tot ce a ieșit, a fost „bine”.