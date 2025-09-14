Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite, mesaj emoționant pentru partenera lui! Cum arată femeia pe care o iubește

Chef Richard Abou Zaki, juratul emisiunii Chefi la cuțite, a transmis un mesaj emoționant pentru partenera lui, cu ocazia aniversării acesteia. Descoperă cum s-au pozat cei doi și cum arată femeia pe care o iubește.

Nu mai este o noutate faptul că Chef Richard Abou Zaki este un bucătar de renume național și internațional, acesta fiind deținătorul unui restaurant o stea Michelin, în Italia.

Muncitor și ambițios din fire, acesta lucrează de dimineață și până seara târziu, fiind mai mereu plecat și implicat în diferite proiecte. Totuși, Chef Richard Abou Zaki încearcă pe cât posibil să fie prezent și în viața de familie.

Recent, acesta și-a surprins urmăritorii cu mesajul emoționant pe care l-a transmis partenerei sale, cu ocazia zilei acesteia de naștere.

„Today is a wonderful day !!! 🎉🎂Carlottina and I want to wish a very happy birthday to the most amazing mom!! Happy birthdayyyy @alle_ferrar1 🎂❤️”, a fost mesajul publicat de Chef Richard Abou Zaki pe pagina sa oficială de Instagram.

Zâmbind larg, alături de fiica lui, Carlotta, și alături de partenera sa, Chef Richard Abou Zaki a părut extrem de fericit în această fotografie. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și poza a adunat mii de aprecieri.

Mai mult decât atât, Chef Richard Abou Zaki a dezvăluit faptul că, oricât de ocupat ar fi, obișnuiește în fiecare an să își ia liber de ziua mamei sale.

„În fiecare an îmi iau zi liberă atunci când e aniversarea mamei mele, oricât de ocupat aș fi. Weekend-urile sunt pline pentru mine vara, dar de ziua ei mereu îmi rezerv timp pentru ea”, a declarat juratul Chefi la cuțite.

Se pare că fiica și partenera de viață a lui Chef Richard Abou Zaki vor fi și ele prezente la evenimentul pe care îl pregătește Richard Abou Zaki la Domeniul Știrbey. Juratul Chefi la cuțite a oferit mai multe detalii despre deschiderea restaurantului Retroscena pop-up în România:

„Domeniul Știrbey nu e numai o locație, e o poveste (...). Natura, ambientul au făcut să fie Domeniul Știrbey chiar locația (...) Ne-am ales. Domeniul Știrbey m-a ales pe mine, eu l-am ales pe el. Cred că e un loc de poveste adevărată în România și chiar sunt fericit să dau drumul la pop-upul ăsta. Acum este primul și sper să mai fie”, a completat Chef Richard Abou Zaki.