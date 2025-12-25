Chef Ștefan Popescu a decis să le dezvăluie fanilor povestea din spatele tatuajelor sale, într-un clip postat recent pe rețelele de socializare.

Curiozitatea urmăritorilor a fost pe deplin satisfăcută, celebrul bucătar de la Chefi la cuțite a explicat pe rând ce simbolizează fiecare desen și când a ales să își marcheze pielea.

Ce semnfiică tatuajele lui Chef Ștefan Popescu. Numărul și când a început să și le facă

„Am văzut că sunteți curioși de tatuajele mele”, a spus chef-ul, precizând că toate tatuajele sale au fost realizate după ce a împlinit vârsta de 40 de ani. „Multe se întâmplă după 40 de ani, mai ales la bărbați”, a glumit el, sugerând că această etapă din viață l-a inspirat să-și exprime mai vizibil pasiunile și identitatea.

În total, Chef Ștefan Popescu are trei tatuaje, toate realizate pe ambele mâini, fiecare cu o semnificație profund personală.

Primul tatuaj este un leu, simbol care îl reprezintă prin prisma zodiei sale: Leu. „Leul mă reprezintă”, a explicat el. Alături de acest simbol apar elemente din universul care îl fascinează: spațiul, stelele și trimiterea la filmele SF cu nave spațiale. „Îmi place spațiul, stelele, îmi plac filmele SF”, a mărturisit chef-ul, arătând că pasiunea pentru necunoscut și pentru explorare se regăsește și pe pielea lui.

Al doilea tatuaj înfățișează o pădure cu munți, un peisaj care vorbește despre dorința de liniște și apropierea de natură. În desen apare și o căsuță, locul său preferat, acolo unde spune că și-ar dori să stea mereu, la munte. Imaginea reflectă visul său de refugiu și echilibru, departe de agitația cotidiană.

Pe mâna stângă, Chef Ștefan Popescu poartă un dragon, simbol al zodiei sale din zodiacul chinezesc. „Eu sunt dragon”, a explicat el, menționând că acesta este reprezentat stând pe o stâncă, deasupra, sugerând forță, protecție și dominație. Nici aici nu lipsesc elementele cosmice: luna și stelele, care completează povestea vizuală. „Nu se putea să nu pun luna și stelele”, a adăugat chef-ul, vorbind și despre pasiunea sa pentru cosmonauți, păduri și munți.

Astfel, tatuajele lui Chef Ștefan Popescu nu sunt simple desene, ci adevărate capitole din viața și personalitatea sa: zodii, pasiuni, vise și dorința de libertate. Toate au apărut după 40 de ani, o perioadă în care, se pare, celebrul bucătar a simțit nevoia să-și spună povestea și prin artă, nu doar prin gust.

