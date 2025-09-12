Antena Căutare
Home Exclusiv a1.ro Interviu Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite aduce experiența Retroscena în România. Cum îl susțin partenera și fiica

Chef Richard Abou Zaki vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre deschiderea restaurantului Retroscena pop-up în România. Iată ce l-a determinat să aducă acest concept în țara natală.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 18:38 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 18:46

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki deține pentru al patrulea an la rând simbolul excelenței culinare: steaua Michelin obținută cu restaurantul său Retroscena, din Italia.

În doar câteva săptămâni, românii pot trăi o experiență unică pe Domeniul Știrbey, acolo unde Chef Richard Abou Zaki va deschide restaurantul Retroscena pop-up.

Chef Richard Abou Zaki vine cu o oportunitate unică pentru fanii din România. Ce spune despre aducerea unui concept cu totul nou în țara sa natală

Juratul Chefi la cuțite este recunoscut pentru dorința sa de a atinge perfecțiunea. Fiecare proiect este gândit și executat în detaliu, cu multă grijă, dedicare și pasiune. Gastronomia este arta în care Chef Richard Abou Zaki face lucruri de excepție.

În exclusivitate pentru a1.ro, juratul Chefi la cuțite explică ce înseamnă experiența de fine dining, vorbește despre așteptările sale de la restaurantul Retroscena pop-up din București și crearea unui meniu special pentru români.

De ce ai ales Domeniul Știrbey pentru Retroscena pop-up? Cât de important e spațiul când vrei să oferi o experiență de fine dinining oamenilor?

„Domeniul Știrbey nu e numai o locație, e o poveste!” spune Chef Richard Abou Zaki.

Natura și eleganța locației sunt elemente importante în viziunea juratului Chefi la cuțite în ceea ce privește munca sa în bucătărie.

„Natura, ambientul au făcut să fie Domeniul Știrbey chiar locația (...) Ne-am ales. Domeniul Știrbey m-a ales pe mine, eu l-am ales pe el. Cred că e un loc de poveste adevărată în România și chiar sunt fericit să dau drumul la pop-upul ăsta. Acum este primul și sper să mai fie”, a completat Chef Richard Abou Zaki.

Ce înseamnă, de fapt, fine dining? De ce nu toate experiențele de fine dining sunt demne de Stea Michelin? Sau sunt?

„Fine dining e un cuvânt [o expresie] câteodată prea mult folosit și câteodată puțin înțeles. Fine dining e o experiență totalizantă. Aici nu vorbim numai despre mâncare. Vorbim despre tot. Și mâncarea nu e numai niște ingrediente puse împreună, dar îți transmite mult mai mult. E o experiență la 360 de grade”, explică el.

„O să avem și wine pairing. O să avem toate chestiile împreună!” promite Chef Richard.

Ce poți să ne spui despre meniu? Recreezi dish-urile de la Retroscena, mai vii cu ceva nou, adaptat poate la gusturile românilor?

„O să fie toate farfuriile faimoase de la Retroscena, care au făcut istoria mea, plus o surpriză”, spune juratul. „E o surpriză pe care o s-o descopere alea 50 de persoane, în fiecare seară pentru zece seri, 500 de locuri disponibile. O să descopere care e farfuria surpriză! O farfurie care aduce aminte de copilăria mea.”

Ce așteptări ai de la această experiență fină-elegantă-frumoasă?

„Fin-elegant-frumos, când l-am adus prima oară în televiziune și am încercat să transmit mesajul ăsta, nu credeam că pot să am un impact așa de mare. Mii de români au venit la Retroscena în Italia”, relatează Chef Richard Abou Zaki.

Juratul Chefi la cuțite și-a ascultat clienții, care i-au spus în număr mare că și-ar dori un astfel de restaurant și în țară, astfel că le oferă acum posibilitatea de a trăi această experiență în București.

„Să trăim experiența asta, să vedem cum este. Să vedem arta gastronomică din alt punct de vedere. Și atunci eu mă aștept să placă. Am și o tensiune. Toate proiectele mele le trăiesc cu sufletul la gură. Nu mă simt niciodată că am ajuns, mereu simt că este spațiu de creștere”, a completat el. „Obsesia asta pentru perfecțiune e un pic secretul succesului!”

Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 15, s-a alăturat echipei Retroscena. Îl vom vedea la pop-upul din România?

„Da, o să fie și Claudiu la pop-upul din România. Normal, e în echipa noastră de puține zile și o să vină chiar cu noi și o să fie prezent și el”, precizează juratul cu zâmbetul pe buze.

Carlottina și Alle vor fi alături de tine la Retroscena pop-up?

„Nu știu dacă în toate serile, dar o seară, desigur, o să fie și ele”, spune Chef Richard. „Abia aștept să ne vedem acolo, pe Domeniul Știrbey Vodă, cu Retroscena și cu toată echipa mea, să trăim o experiență gastronomică unică și care mă reprezintă la maxim.”

Chef Richard Abou Zaki aduce Retroscena în România

Juratul Chefi la cuțite a devenit, în urmă cu patru ani, cel mai tânăr Chef cu o stea Michelin din Italia și singurul român care deține cea mai înaltă distincție din industria gastronomică.

colaj chef richard abou zaki
Chef Richard Abou Zaki aduce în țara lui natală conceptul Retroscena. De la cel mai înalt nivel al gastronomiei, acesta este entuziamat să împărtășească cu fanii săi preparatele speciale pe care le-a desăvârșit de-a lungul carierei.

