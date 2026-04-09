Chef Richard Abou Zaki, invitat de prestigioasa școală culinară ALMA să țină o lecție

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a fost invitat să vorbească despre arta culinară modernă în cadrul unui curs superior de la ALMA.

Instituția este una dintre cele mai prestigioase școli culinare din Europa, la care au activat figuri iconice ale gastronomiei mondiale, cum ar fi Gualtiero Marchesi, considerat fondatorul bucătăriei italiene moderne, și Enrico Bartolini, unul dintre cei mai premiați Chefi din Italia.

Înființată în 2004, școala este cel mai important centru internațional de pregătire culinară cu specializare în bucătăria italiană, unde studiază Chefi și somelieri din întreaga lume. ”Este o onoare să vorbesc despre gastronomia contemporană și creațiile culinare de la restaurantul meu, care reprezintă regiunea de unde vin, într-o școală de un asemenea prestigiu precum ALMA.

Nu este prima dată când sunt invitat aici, dar de fiecare dată este o plăcere imensă. De ALMA mă leagă un raport de mai bine de patru ani, am ținut prima mea lecție aici când aveam 25 de ani și mereu mă bucură extraordinar atunci când văd entuziasmul cursanților. Când întâlnesc elevi cu atât de multă pasiune în ochi efectiv mă încarc de energie”, a declarat Chef Richard.