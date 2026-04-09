Chef Richard Abou Zaki, invitat de prestigioasa școală culinară ALMA să țină o lecție

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a fost invitat să vorbească despre arta culinară modernă în cadrul unui curs superior de la ALMA.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 14:45 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 14:52
Instituția este una dintre cele mai prestigioase școli culinare din Europa, la care au activat figuri iconice ale gastronomiei mondiale, cum ar fi Gualtiero Marchesi, considerat fondatorul bucătăriei italiene moderne, și Enrico Bartolini, unul dintre cei mai premiați Chefi din Italia.

Înființată în 2004, școala este cel mai important centru internațional de pregătire culinară cu specializare în bucătăria italiană, unde studiază Chefi și somelieri din întreaga lume. ”Este o onoare să vorbesc despre gastronomia contemporană și creațiile culinare de la restaurantul meu, care reprezintă regiunea de unde vin, într-o școală de un asemenea prestigiu precum ALMA.

mai mulți bucătari la un loc pe un fundal deschis la culoare

Nu este prima dată când sunt invitat aici, dar de fiecare dată este o plăcere imensă. De ALMA mă leagă un raport de mai bine de patru ani, am ținut prima mea lecție aici când aveam 25 de ani și mereu mă bucură extraordinar atunci când văd entuziasmul cursanților. Când întâlnesc elevi cu atât de multă pasiune în ochi efectiv mă încarc de energie”, a declarat Chef Richard.

Chefi la cuțite, lider de audiență. Jurații și-au format echipele cu care luptă în battle-uri...
AS.ro Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu
Observatornews.ro Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor" Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Antena 3 Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile

Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Orlando Zaharia. Ei poartă tunica gri în sezonul 17
Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Orlando Zaharia. Ei poartă tunica gri...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Ștefan Popescu. Ei poartă tunica bej în sezonul 17
Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Ștefan Popescu. Ei poartă tunica bej...
Cine este Hilal Tufek, actrița din serialul turcesc Cealaltă soție – Kuma
Cine este Hilal Tufek, actrița din serialul turcesc Cealaltă soție – Kuma Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta: „M-au dat afară din birou”
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta:... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Industria românească de apărare trece pe nepalezi: Mecanicii, sudorii și strungarii vor fi aduși din Asia și Africa, pentru fabricile de armament
Industria românească de apărare trece pe nepalezi: Mecanicii, sudorii și strungarii vor fi aduși din Asia și... Jurnalul
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria omenirii
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Colomba di Pasqua. Rețetă tradițională de cozonac italian
Colomba di Pasqua. Rețetă tradițională de cozonac italian Hello Taste
