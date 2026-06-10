Furnicuțele 2026. Copiii lui Marius Mihalache, detalii neștiute din interiorul familiei artistului

Episodul 38 din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Moment de maximă intensitate și emoție în platou, unde copiii lui Marius Mihalache vin pe neașteptate pentru a-și pune tatăl în lumina reflectoarelor dintr-o cu totul altă perspectivă! Sub tirul întrebărilor directe ale realizatoarei Denise Rifai, aceștia dau cărțile pe față și dezvăluie detalii neștiute, intime și extrem de savuroase din viața de familie

Miercuri, 10.06.2026, 18:25