Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre cântatul la nunți: „Sunt două lumi diferite!”. De ce a ales doar marile scene

Episodul 38 din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marius Mihalache vorbește cu maximă sinceritate despre decizia asumată de a renunța definitiv la cântările de la nunți și petreceri private, alegând în schimb să își dedice întreaga energie exclusiv marilor scene și concertelor de prestigiu. Celebrul virtuoz al țambalului explică faptul că viața de eveniment privat și cea de scenă mare sunt „două lumi diferite” din punct de vedere artistic.

Miercuri, 10.06.2026, 18:48