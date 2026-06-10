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„Furnicuțele”, invitat Marius Mihalache. Cât costă să îți cânte artistul la eveniment, răspunsul dat chiar de el

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Marius Mihalache a vorbit despre bani și despre cât costă să cânte la evenimente.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 19:00 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 15:56
„Furnicuțele”, invitat Marius Mihalache. Cât costă să îți cânte artistul la eveniment, răspunsul dat chiar de el | antena 1
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Marius Mihalache a avut alături de el prieteni dragi, dar și familia. A povestit cât costă să îți cânte la evenimente, în funcție de acestea.

Cât costă să îți cânte Marius Mihalache la eveniment

Încă de când era copil a cântat. Chiar de la 3 ani a avut țambalul în fața sa și i-a fost un instrument ca o mănușă. A menționat faptul că a cântat la nunți, dar nu i-a plăcut niciodată. Și-a dorit un alt gen de public pentru talentul său, așa că și-a urmat ideea.

„Am stat 4 ani de zile așteptând, fără să câștig, lucrând la un proiect.”, a povestit artistul. S-a declarat a fi un om foarte capricios care atunci când își pune în minte ceva, reușește să ducă până la capăt.

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Cât despre muzica românească, o vede pe aceasta ca pe o formă de artă ca nicăieri altundeva.

„Nu are legătură o regiune cu alta, dar simți că e muzică românească.”, a menționat Marius Mihalache. A mărturisit că genialitatea acestui popor face ca muzica sa să fie transmisă și în alte colțuri ale lumii. În cadrul probei Lucrare de control alături de Denise Rifai la Furnicuțele, a punctat că n-ar avea motive să fie supărat pe Dumnezeu, asta pentru că i-a oferit tot ce și-a dorit, atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

Nu ar putea trăi fără muzică, asta pentru că a început să cânte încă de mic copil și de atunci nu s-a mai oprit.

„Niciodată nu gândesc așa. Dacă trebuie să fac, eu asta sunt. De asta spun că muzica nu e o profesioe sau un hobby.”, a spus el. Pentru Marius Mihalache, muzica lăutărească este adânc intrată în identitatea românească și nu ar putea vreodată să se despartă de ea.

Cum se nasc fanii în opinia lui Marius Mihalache

În funcție de muzica pe care artistul o transmite pe scenă, reușește astfel să se apropie mai mult de fani.

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„Este singurul domeniu în care iubești un artist fără să-l vezi, să-l cunoști.”, a spus acesta. Pentru el, contează foarte mult într-o astfel de profesie autenticitatea.

„Dacă omul ar vrea o perfecțiune, ar avea de unde să aleagă. Eu opresc concertul, spun publicului că am greșit, o iau de la capăt.”, a mărturisit acesta în fața lui Denise Rifai la Furnicuțele. Spune că ceea ce l-a salvat de lăcomie a fost mediul în care a crescut și felul său de a vedea viața.

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