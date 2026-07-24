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Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust, și-a trăit premiul promis de chef Richard: o cină la Retroscena

Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust a mers în Italia la restaurantul cu o stea Michelin al lui chef Richard Abou Zaki. Este unul dintre premiile pe care concurenta echipei galbene le-a câștigat. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 15:34 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 15:45
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Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust și-a trăit premiul promis de chef Richard: o cină la Retroscena | Antena 1
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Chef Richard Abou Zaki s-a fotografiat cu Irina în fața restaurantului său și a mărturisit că a fost foarte bucuros să o reîntâlnească.

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Imagine adorabilă cu micuța Irina, alături de chef Richard Abou Zaki, ei la Retroscena

„Irina la Retroscena! Ieri, câștigătoarea Kids și-a trăit premiul promis: o cină specială alături de familia ei, la Retroscena. Irina, ești un copil minunat, talentat și plin de lumină! Îți doresc din suflet tot ce este mai frumos pentru viitorul tău. Să continui să visezi și să gătești cu aceeași pasiune!”, a transmis chef Richard Abou Zaki.

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La cei 11 ani ai săi, Irina Iancu a impresionat cu ambiția și talentul de care a dat dovadă în bucătărie și a câștigat Chefi la cuțite, ediția pentru copii.

Irina și chef Richard au în comun faptul că „au reușit ceva la vârste fragede”, așa cum a spus micuța campioană. Chef Richard Abou Zaki a apreciat foarte mult că Irina și-a păstrat identitatea și a adus povestea familiei sale în farfurie, prin recrearea rețetelor învățate de la bunica, adaptate la stilul contemporan.

Daria, Irina, Nixo și Ilona au fost finaliștii Chefi la cuțite, ediția pentru copii și cu toții și-au coordonat echipele exemplar și au fost minunați în bucătărie. Cel mai mare punctaj a fost obținut de Irina, așa că micuța a câștigat titlul de câștigătoare a primului sezon Chefi la cuțite - Viitorul are gust. De asemenea, Irina și familia ei sunt așteptați la restaurantele chefilor Richard, Sautner și Orlando pentru a servi preparate de excepție și micuța va benefica de un curs cu chef Ștefan Popescu la academia lui pentru copii.

„Câștigătorul Chefi la cuțite, ediția pentru copii, primul sezon, este Irina!”, a anunțat Irina Fodor. Chef Richard a sărit peste banc și a luat-o în brațe pe micuța Irina Iancu. „Nu-mi venea să cred că această micuță fată a dus acasă rezultatul. Și-a pus sufletul, a pus în farfurie povestea ei, familia, bunica! Vorbesc despre identitate de când sunt jurat și acesta este cel mai mare mesaj pe care îl poți transmite”, a spus chef Richard.

„Mi-a căzut și pălăria, am țipat, nu mai am voce acum. Prima câștigătoare Chefi la cuțite, ediția copii”, a spus Irina Iancu. Părinții din culise au plâns de bucurie la auzul veștii.

Irina Iancu, din Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, a impresionat jurații și a câștigat trofeul. Pe lângă trofeu, Irina a mai câștigat și prieteni minunați, pentru că toți copiii participanți au legat frumoase prietenii. La finalul ediției, au curs lacrimi de tristețe pentru că această experiență minunată, Chefi la cuțite kids, s-a încheiat.

Irina Iancu si chef richard
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