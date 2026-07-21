Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Ce mai face și cum arată Narcisa Birjaru la 5 ani de când a câștigat Chefi la cuțite sezonul 9. Ce imagine a postat pe internet

Ce mai face și cum arată Narcisa Birjaru la 5 ani de când a câștigat Chefi la cuțite sezonul 9. Ce imagine a postat pe internet

Narcisa Birjaru a devenit cunoscută în anul 2021, după participarea în sezonul 9 Chefi la cuțite, pe care a și reușit să îl câștige. Iată ce mai face și cum arată acum!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 12:32 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 13:02
Galerie
Ce mai face și cum arată Narcisa Birjaru la 5 ani de când a câștigat Chefi la cuțite sezonul 9. Ce imagine a postat pe internet | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 9, a impresionat jurații și telespectatorii prin talentul său, perseverență și pasiunea pentru gătit, devenind, astfel, prima femeie care a câștigat premiul emisiunii.

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 9. Ce mai face și cum arată Narcisa Birjaru. Câștigătoarea show-ului culinar publică rar poze cu ea

Cum arată acum Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9 Chefi la cuțite

Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 9, este o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața personală. Tânăra preferă să stea cât mai departe de ochii publicului, astfel că și postările sale din mediul online sunt rare.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, după încheierea filmărilor pentru Chefi la cuțite, Narcisa Birjaru a început să dispară treptat din lumina reflectoarelor, cu toate că succesul din emisiune i-a adus rapid notorietate.

Totuși, fosta concurentă a show-ului culinar își mai face timp, din când în când, să își surprindă urmăritorii, însă fără a dezvălui prea multe detalii despre activitatea sau planurile sale.

În prezent, Narcisa Birjaru are 29 de ani și a atras atenția după ce a postat o fotografie alături de o prietenă apropiată, notează Cancan.

Fanii au observat imediat că și-a păstrat zâmbetul care a făcut-o remarcată în timpul competiției culinare, dar și podoaba capilară bogată și piercingul de deasupra buzei.

Mai mult, din imagini se poate observa faptul că tânăra nu s-a schimbat prea mult de când telespectatorii au văzut-o ultima dată la televizor. Totuși, unii au constatat mici schimbări de ordin fizic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Narcisa Birjaru, imagine de colecție alături de soțul său. Ce mesaj emoționant i-a transmis bărbatului, de ziua lui

Ce a făcut Narcisa Birjaru cu marele premiu de la Chefi la cuțite

La scurt timp după ce a câștigat competiția Chefi la cuțite, Narcisa Birjaru a vorbit despre schimbările pe care premiul cel mare le-a adus în viața sa.

Tânăra mărturisea atunci că emisiunea i-a oferit numeroase oportunități și că își dorea să investească banii într-o locuință, iar, pe viitor, să își deschidă propriul restaurant.

„Am intrat într-o adevărată familie la Chefi la cuțite, iar acest show mi-a dat multe oportunități. Mă recunosc oamenii pe stradă și foarte mulți dintre ei îmi scriu mesaje pe conturile mele de social media (…) Încă nu știu exact ce vreau să fac cu premiul. Mi-aș dori să dau avans, să îmi cumpăr o casă nouă, dar, pe viitor, mi-ar plăcea să am și un restaurant al meu în care să includ o bună parte dintre preparatele pe care le-am gătit în acest show. Pe meniu va sta la loc de cinste prăjitura lui mamaie și tocana specifică gătită în semifinală”, spunea Narcisa Birjaru, după ce a câștigat Chefi la cuțite, potrivit Cancan.

Cine este Narcisa Birjaru

Narcisa Birjaru s-a făcut remarcată prin felul său carismatic și talentul în artele culinare. Mai mult, aceasta a intrat în atenția presei după ce a reușit să fie prima femeie care a câștigat Chefi la cuțite, la doar 24 de ani.

Fosta concurentă a show-ului culinar nu se aștepta să ajungă atât de departe în competiție. Aceasta a trecut pragul sezonului 9 Chefi la cuțite pentru a-și demonstra că pune gust în mâncare.

Tânăra s-a căsătorit la vârsta de 14 ani și a început să lucreze în bucătărie de la o vârstă foarte fragedă. Narcisa Birjaru a vorbit cu mari emoții despre viața ei, în emisiune.

+8
Mai multe fotografii

„De la spălat vase am ajuns bucătar. Eu sunt genul de om care întreabă, când merge într-un loc nou. Ușor, ușor, de la spălat vase, am învățat ce înseamnă să fii ajutor de bucătar. M-am descurcat, deși sunt mai plinuță. Sunt o fire foarte activă, imediat pun mâna pe toate, și acasă gătesc la toate ochiurile de la aragaz. La noi, cei de etnie romă, se gătește mult. La 17 ani m-am angajat la un restaurant românesc, am lucrat și la unul franțuzesc, în centrul Bucureștiului”.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ilie Năstase, schimbare radicală după ce a împlinit 80 de ani. Soția Ioana a confirmat: „Mergem la mănăstire” Ilie Năstase, schimbare radicală după ce a împlinit 80 de ani. Soția Ioana a confirmat: &#8222;Mergem la mănăstire&#8221;
Observatornews.ro Petrolier în flăcări, aproape de Sf. Gheorghe. Nicuşor Dan: "Nava a fost lovită în afara apelor teritoriale" Petrolier în flăcări, aproape de Sf. Gheorghe. Nicuşor Dan: "Nava a fost lovită în afara apelor teritoriale"
Antena 3 Grecii, furioși pe „Odiseea”, chiar dacă filmul poate deveni cel mai mare succes de box office al anului. „Nolan a mers prea departe” Grecii, furioși pe „Odiseea”, chiar dacă filmul poate deveni cel mai mare succes de box office al anului. „Nolan a mers prea departe”
Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Întâlnire emoționantă între chef Richard și Cristian Filip, fostul concurent de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust
Întâlnire emoționantă între chef Richard și Cristian Filip, fostul concurent de la Chefi la cuțite - Viitorul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Întâlnire memorabilă: jurații Chefi la cuțite s-au reunit în Italia pentru proiectul editorial al lui Chef Richard Abou Zaki
Întâlnire memorabilă: jurații Chefi la cuțite s-au reunit în Italia pentru proiectul editorial al lui Chef...
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de... Elle
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă”
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!”
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!” BZI
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din cauza penelor de curent
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din... Jurnalul
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China Kudika
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug Redactia.ro
Șoseaua care a inspirat
Șoseaua care a inspirat "Baltagul", redescoperită de turiști. Cât costă o vacanță pe Drumul Talienilor Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur?
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x