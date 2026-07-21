Narcisa Birjaru a devenit cunoscută în anul 2021, după participarea în sezonul 9 Chefi la cuțite, pe care a și reușit să îl câștige. Iată ce mai face și cum arată acum!

Ce mai face și cum arată Narcisa Birjaru la 5 ani de când a câștigat Chefi la cuțite sezonul 9. Ce imagine a postat pe internet | Antena 1

Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 9, a impresionat jurații și telespectatorii prin talentul său, perseverență și pasiunea pentru gătit, devenind, astfel, prima femeie care a câștigat premiul emisiunii.

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Cum arată acum Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9 Chefi la cuțite

Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 9, este o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața personală. Tânăra preferă să stea cât mai departe de ochii publicului, astfel că și postările sale din mediul online sunt rare.

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De asemenea, după încheierea filmărilor pentru Chefi la cuțite, Narcisa Birjaru a început să dispară treptat din lumina reflectoarelor, cu toate că succesul din emisiune i-a adus rapid notorietate.

Totuși, fosta concurentă a show-ului culinar își mai face timp, din când în când, să își surprindă urmăritorii, însă fără a dezvălui prea multe detalii despre activitatea sau planurile sale.

În prezent, Narcisa Birjaru are 29 de ani și a atras atenția după ce a postat o fotografie alături de o prietenă apropiată, notează Cancan.

Fanii au observat imediat că și-a păstrat zâmbetul care a făcut-o remarcată în timpul competiției culinare, dar și podoaba capilară bogată și piercingul de deasupra buzei.

Mai mult, din imagini se poate observa faptul că tânăra nu s-a schimbat prea mult de când telespectatorii au văzut-o ultima dată la televizor. Totuși, unii au constatat mici schimbări de ordin fizic.

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Ce a făcut Narcisa Birjaru cu marele premiu de la Chefi la cuțite

La scurt timp după ce a câștigat competiția Chefi la cuțite, Narcisa Birjaru a vorbit despre schimbările pe care premiul cel mare le-a adus în viața sa.

Tânăra mărturisea atunci că emisiunea i-a oferit numeroase oportunități și că își dorea să investească banii într-o locuință, iar, pe viitor, să își deschidă propriul restaurant.

„Am intrat într-o adevărată familie la Chefi la cuțite, iar acest show mi-a dat multe oportunități. Mă recunosc oamenii pe stradă și foarte mulți dintre ei îmi scriu mesaje pe conturile mele de social media (…) Încă nu știu exact ce vreau să fac cu premiul. Mi-aș dori să dau avans, să îmi cumpăr o casă nouă, dar, pe viitor, mi-ar plăcea să am și un restaurant al meu în care să includ o bună parte dintre preparatele pe care le-am gătit în acest show. Pe meniu va sta la loc de cinste prăjitura lui mamaie și tocana specifică gătită în semifinală”, spunea Narcisa Birjaru, după ce a câștigat Chefi la cuțite, potrivit Cancan.

Cine este Narcisa Birjaru

Narcisa Birjaru s-a făcut remarcată prin felul său carismatic și talentul în artele culinare. Mai mult, aceasta a intrat în atenția presei după ce a reușit să fie prima femeie care a câștigat Chefi la cuțite, la doar 24 de ani.

Fosta concurentă a show-ului culinar nu se aștepta să ajungă atât de departe în competiție. Aceasta a trecut pragul sezonului 9 Chefi la cuțite pentru a-și demonstra că pune gust în mâncare.

Tânăra s-a căsătorit la vârsta de 14 ani și a început să lucreze în bucătărie de la o vârstă foarte fragedă. Narcisa Birjaru a vorbit cu mari emoții despre viața ei, în emisiune.

„De la spălat vase am ajuns bucătar. Eu sunt genul de om care întreabă, când merge într-un loc nou. Ușor, ușor, de la spălat vase, am învățat ce înseamnă să fii ajutor de bucătar. M-am descurcat, deși sunt mai plinuță. Sunt o fire foarte activă, imediat pun mâna pe toate, și acasă gătesc la toate ochiurile de la aragaz. La noi, cei de etnie romă, se gătește mult. La 17 ani m-am angajat la un restaurant românesc, am lucrat și la unul franțuzesc, în centrul Bucureștiului”.