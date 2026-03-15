Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula Iubirii au aflat sexul bebelușului! Imagini de la petrecerea fastuoasă

Iustina Loghin de la Insula Iubirii și soțul ei, Cornel Luchian, au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cum a arătat evenimentul

Moment plin de fericire pentru Iustina Loghin de la Insula Iubirii și soțul ei, Cornel Luchian. Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară și recent au aflat inclusiv sexul bebelușului lor. Descoperă în rândurile de mai jos dacă vor avea fetiță sau băiețel, dar și imagini de la petrecerea fastuoasă organizată de cei doi cu ocazia dezvăluirii sexului copilului.

Iustina Loghin de la Insula Iubirii este însărcinată pentru a doua oară și vestea a fost confirmată chiar de Valentine's Day, prin intermediul unui mesaj și a unor fotografii în care a arătat ce gest de iubire i-a făcut soțul ei, Cornel Luchian.

Așa cum era de așteptat, urmăritorii vedetei au fost luați prin surprindere și s-au bucurat din plin atunci când au aflat că familia brunetei se mărește! Cei doi foști concurenți de la emisiunea Insula Iubirii mai au o fetiță, pe nume Ivana Nectaria, născută pe 29 octombrie 2024. Copila are în prezent vârsta de un an și jumătate și este nelipsită din clipurile video și imaginile publicate de Iustina Loghin.

Dacă pentru Iustina este al doilea copil, pentru Cornel este al șaselea! Pentru cei care nu știu, acesta mai are patru copii cu fosta soție.

Extrem de fericiți, Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula Iubirii au organizat o petrecere de dezvăluire a sexului bebelușului. În imagini se poate vedea cum fumul de la artificiile de zile este albastru, semn că cei doi vor avea un băiețel. Vestea primită le-a adus un val uriaș de bucurie, lucru ce a făcut-o pe Iustina să sară, de fericire, în brațele lui Cornel.

„Iubirea 🩵”, a fost mesajul transmis de Bianca Giurcă, fostă concurentă la Insula Iubirii.

„🩵🩵🩵🩵sa fiți binecuvântați 🙏”, a transmis Ema Oprișan, și ea fostă concurentă.

„Felicitări !!!!🥳 ❤️ Sunteți minunați ! ✨”, a scris ispita Lala.

„Piele de gaina,am simtit emotiile odata cu voi! Acum veti avea pereche,mai mult decat perfect! Va ❤️”, a transmis Cristina Rotaru, altă concurentă de la Insula Iubirii.

Deși în prima sarcină nu i-a fost deloc rău, lucrurile merg complet diferit acum pentru Iustina Loghin, căci aceasta acuză stări de rău dimineața.