Home Showbiz Vedete Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula Iubirii au aflat sexul bebelușului! Imagini de la petrecerea fastuoasă

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 15 Martie 2026, 12:16 | Actualizat Duminica, 15 Martie 2026, 13:27
Moment plin de fericire pentru Iustina Loghin de la Insula Iubirii și soțul ei, Cornel Luchian. Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară și recent au aflat inclusiv sexul bebelușului lor. Descoperă în rândurile de mai jos dacă vor avea fetiță sau băiețel, dar și imagini de la petrecerea fastuoasă organizată de cei doi cu ocazia dezvăluirii sexului copilului.

Iustina Loghin de la Insula Iubirii este însărcinată pentru a doua oară și vestea a fost confirmată chiar de Valentine's Day, prin intermediul unui mesaj și a unor fotografii în care a arătat ce gest de iubire i-a făcut soțul ei, Cornel Luchian.

Așa cum era de așteptat, urmăritorii vedetei au fost luați prin surprindere și s-au bucurat din plin atunci când au aflat că familia brunetei se mărește! Cei doi foști concurenți de la emisiunea Insula Iubirii mai au o fetiță, pe nume Ivana Nectaria, născută pe 29 octombrie 2024. Copila are în prezent vârsta de un an și jumătate și este nelipsită din clipurile video și imaginile publicate de Iustina Loghin.

Citește și: Cu ce probleme se confruntă în sarcină Iustina de la Insula Iubirii. Cornel se pregătește pentru al șaselea copil al lui

Dacă pentru Iustina este al doilea copil, pentru Cornel este al șaselea! Pentru cei care nu știu, acesta mai are patru copii cu fosta soție.

Extrem de fericiți, Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula Iubirii au organizat o petrecere de dezvăluire a sexului bebelușului. În imagini se poate vedea cum fumul de la artificiile de zile este albastru, semn că cei doi vor avea un băiețel. Vestea primită le-a adus un val uriaș de bucurie, lucru ce a făcut-o pe Iustina să sară, de fericire, în brațele lui Cornel.

„Iubirea 🩵”, a fost mesajul transmis de Bianca Giurcă, fostă concurentă la Insula Iubirii.

„🩵🩵🩵🩵sa fiți binecuvântați 🙏”, a transmis Ema Oprișan, și ea fostă concurentă.

„Felicitări !!!!🥳 ❤️ Sunteți minunați ! ✨”, a scris ispita Lala.

„Piele de gaina,am simtit emotiile odata cu voi! Acum veti avea pereche,mai mult decat perfect! Va ❤️”, a transmis Cristina Rotaru, altă concurentă de la Insula Iubirii.

Deși în prima sarcină nu i-a fost deloc rău, lucrurile merg complet diferit acum pentru Iustina Loghin, căci aceasta acuză stări de rău dimineața.

Kate Middleton a vrut alt nume pentru Prințul George. Cum s-ar fi putut numi viitorul rege din Marea Britanie... Cristina Pucean, alături de starul internațional Azis! Cum a reacționat mulțimea când românca a urcat pe scenă...
AS.ro Popescu nu se descurca cu 2.000 de euro pe lună şi vinde acum maşini aduse din Germania Popescu nu se descurca cu 2.000 de euro pe lună şi vinde acum maşini aduse din Germania
Observatornews.ro Diferența dintre polița obligatorie și cea facultativă pentru locuință: ce riscuri nu sunt acoperite Diferența dintre polița obligatorie și cea facultativă pentru locuință: ce riscuri nu sunt acoperite
Antena 3 Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
SpyNews Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Cum arată astăzi actrița principală din „Celeste”. Dora Baret are în prezent 85 de ani
Cum arată astăzi actrița principală din „Celeste”. Dora Baret are în prezent 85 de ani
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales Catine.ro
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al...
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum... Elle
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă aperitiv cu spanac, brânză și nuci. Un preparat gustos și spectaculos
Tartă aperitiv cu spanac, brânză și nuci. Un preparat gustos și spectaculos HelloTaste.ro
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România... Antena3.ro
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
4 luni de naștere ale celor mai buni bunici
4 luni de naștere ale celor mai buni bunici Jurnalul
Lia Olguța Vasilescu o pune la punct pe mama premierului Ilie Bolojan: Luați-l acasă pe mititel!
Lia Olguța Vasilescu o pune la punct pe mama premierului Ilie Bolojan: Luați-l acasă pe mititel! Kudika
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București Redactia.ro
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor Observator
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone UseIT
Ciuperci umplute cu brânză și spanac la cuptor. Un preparat simplu și hrănitor
Ciuperci umplute cu brânză și spanac la cuptor. Un preparat simplu și hrănitor Hello Taste
