Chefi la cuțite, 12 mai 2026. Ce amuletă aspră a dat chef Richard: „A știut exact când să mă oprească”

Chef Richard a dat o amuletă aspră în battle-ul al paisprezecelea din sezonul 17 Chefi la cuțite. După ce fiecare chef a făcut planul echipei pentru meniul tradițional românesc, liderul echipei bordo a dat alarma de amuletă.

Înainte de a da amuleta, chef Richard a mers la Marina, pe care a întrebat-o ce gătește. Cuțitul de aur al lui Sautner a precizat că pregătește un cremșnit, iar după puțin timp chef Richard a mers să apese butonul care anunța amuleta

„De ce sunteți așa de deprimați? Ai puterea să scoți afară toți chefii din echipele adverse! E glumă. Ai puterea să dai freeze oricărui concurent din echipele adverse oricând dorești. Doar un concurent per echipă. Pe timp de freeze, acesta nu va avea voie să vorbească”, a anunțat chef Richard.

Ce amuletă a dat chef Richard: „Eu i-am zis exact ce fac eu și el a știut strategic când să mă oprească”

„Ai fost la Marina să o întrebi ce gătește, să-i dai freeze. Ai jucat murdar și astăzi. Ce cautai tu la Marina să o întrebi ce face?”, a spus chef Sautner.

„Voiam să știu ce desert tipic românesc face cu vișine. Dar cu ce schimbă asta? Tu nu vii în echipa mea? Ești Sfântul Sautner?”, a spus chef Richard.

Primii care au primit freeze au fost: Alex Szabo, Marina și Vladimir.

„Foarte strategic. Eu i-am zis exact ce fac eu și el a știut strategic când să mă oprească”, a spus Marina.

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

