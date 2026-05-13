Chefi la cuțite, 12 mai 2026. Cine este eliminat. Echipa bej a pierdut un concurent: „Mă emoționez și îmi vine să plâng”

După ce echipa bordo a câștigat cel de-al paisprezecelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, echipele bej, gri și verde au mers la proba individuală. Concurentul care a obținut cel mai mic punctaj și este eliminat face parte din echipa bej.

În urma probei individuale de pe 12 mai 2026, cei 4 chefi au oferit punctaje destul de mari. Cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu a obținut punctajul maxim. După bucuria celor 20 de puncte câștigate de Alex Szabo, chef Ștefan Popescu a trebuit să se despartă d eunul dintre membrii echipei sale.

Alex Szabo a primit 20 de puncte, Radu a primit 18 puncte, Marina a primit 17 puncte, Florin a primit 16 puncte, 12 puncte Sebastian, Vladimir a primit 15 puncte, Darius a primit 11 puncte, Ștefan a primit 16 puncte, Rareș a primit 12 puncte, Alex de la echipa verde a primit 9 puncte.

Maria Vîlceanu de la echipa bej a fost eliminată de la Chefi la cuțite

În momentul în care Irina Fodor a anunțat cine părăsește emisiunea, în fața chefilor se aflau Pita și Maria. Cele două au fost la un punct diferență una de cealaltă.

„Pita, mă bucur că zâmbești, dar, punctajul tău a fost destul de slab din păcate și ai fost groaznic de aproape de eliminare. La numai un punct!”; a anunțat Irina Fodor.

Maria a obținut cel mai mic punctaj și părăsește emisiunea Chefi la cuțite: „Sunt alții mult mai buni decât mine. Mă emoționez și îmi vine să plâng pentru că nu aș vrea să dezamăgesc oamenii de acasă. Vreau să fie mândri de mine și să înțeleagă nebunia mea. Este o experiență care m-a făcut să văd altfel lucrurile, care m-a responsabilizat, consider că o să fiu alt om după emisiunea asta”, a spus Maria.

Așadar, Maria este conucrenta eliminată de la Chefi la cuțite, iar Pita a fost salvată la limită!

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

