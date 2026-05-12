Chefi la cuțite, 12 mai 2026. Marina a răbufnit în fața lui Florin. Cu ce a supărat-o: „Nu accept scuze”

Marina a fost blocată de o amuletă dată de chef Richard, iar Florin Stamin a luat rolul de bucătar. Când a putut reveni la bancul de lucru, cuțitul de aur al lui chef Sautner pur și simplu a explodat când a văzut ce greșeli făcea colegul ei.

În ediția de pe 12 mai 2026 de Chefi la cuțite, chef Richard a putut da freeze câte unui concurent din echipele adverse. Când Marina a putut reveni la bancul de lucru, a constat că Florin Stamin a scos foile pentru cremșnit crude.

Marina a „explodat” în fața lui Florin Stamin: „Chiar nu te duce capul?”

„Astea-s crude! Ieri am făcut! Chiar nu te duce capul? Mănâncă-le tu! Pune-le înapoi, ce-i cu tine! Bagă-le înapoi mai repede. De trei ori am făcut milles fois. De trei ori l-am făcut! Nu l-am făcut prima dată. Nu accept scuze!”, a spus Marina.

„Cum să fie crude, mă? Mie nu mi s-au părut crude. M-a omorât! Ea când iese din freeze mă ceartă pe mine, bă, dacă ieși din freeze, grăiește cu oalele”, a spus Florin Stamin.

Într-un alt moment, Marina a fost deranjată de faptul că Florin n știa unde se află siliconul în bucătărie și că nu a înțeles cum să pună tava la cuptor.

„Chiar dacă i-am explicat cum să pună tava și siliconul, fix ca la Chirița: șervet, talger și răvaș, dar el, Ion prostul, a făcut invers”, a spus Marina.

Citește și: Chefi la cuțite, 12 mai 2026. Ce amuletă aspră a dat chef Richard: „A știut exact când să mă oprească”

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Nu ratați nicio ediție de Chefi la cuțite! Televiziunea are gust!