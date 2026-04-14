Chefi la cuțite, 14 aprilie 2026. Eliminare în echipa verde! Pe cine a pierdut chef Alexandru Sautner: „Nu e nicio supărare”

Chef Alexandru Sautner a pierdut o concurentă după cel de-al doilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026. Eliminarea nu a fost o surpriză pentru jurat.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 17:54 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 17:52
Chef Alexandru Sautner a avut parte de o eliminare după cel de-al doilea battle al sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026. O concurentă din echipa lui a părăsit competiția show-ului culinar.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că proba individuală a fost extrem de dificilă. Unii au reușit să impresioneze, în timp ce alții au făcut tot ce au putut pentru a rămâne în bucătăria Chefi la cuțite.

De asemenea, Irina Fodor le-a dat și o veste bună concurenților. Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki, a obținut punctajul maxim la duel. Tânărul a reușit să le demonstreze juraților că locul lui este în competiția show-ului culinar.

„În seara asta ați făcut față! Iar la tema pe care ați avut-o nu pot să vă aplaud încă, mai e timp pentru asta! S-au dat note și de 5, dar și de 0. Există un concurent care a obținut punctajul maxim. Acel concurent poartă o tunică de culoarea bordo, iar numele lui este Alexandru Dodoaia!”, a anunțat prezentatoarea TV.

„O fericire imensă!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki.

Chef Alexandru Sautner a rămas fără un membru în echipa verde. Ce concurentă a fost eliminată după cel de-al doilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026

Rând pe rând, concurenții au început să revină la bancurile de lucru. Chef Ștefan Popescu a scăpat rapid de emoții pentru că întreaga lui echipă s-a întors în bucătărie. Așadar, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki au trăit intens până au aflat numele concurentei eliminate.

Elena Comăneci și Bianca Podosu s-au salvat de la eliminare pe ultima sută de metri. Cel mai mic punctaj de la proba individuală a fost cel al Irinei Man. Concurenta a fost nevoită să părăsească emisiunea, după ce a făcut o farfurie care a dezamăgit jurații.

„Nu e nicio supărare. Chiar mă bucur că a fost așa! Eu îmi știu valoarea, tot, pentru mine este o bucurie (n.r. că a participat la Chefi la cuțite). M-am bucurat că am ajuns până aici la vârsta mea. Alții n-au ajuns nici până aici. Oprim aici, nu mai târziu ca să-mi fie mult mai greu.

Eu lucrez și mă aglomeram foarte tare cu lucrurile. Pentru mine chiar bine a fost! Eu le mulțumesc frumos că am ajuns până aici. Am lucrat cu niște oameni mari. Cinste lor că m-au acceptat, iar de aici încolo fiecare pe drumul lui”, a spus concurenta.

Chef Alexandru Sautner a primit cu greu vestea, însă plecarea Irinei Man nu l-a luat prin surprindere. De altfel, și concurenții din echipa verde și-au exprimat părerea de rău pentru eliminarea colegei lor.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
