Chefi la cuțite, 14 aprilie 2026. Eliminare în echipa verde! Pe cine a pierdut chef Alexandru Sautner: „Nu e nicio supărare”

Chef Alexandru Sautner a pierdut o concurentă după cel de-al doilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026. Eliminarea nu a fost o surpriză pentru jurat.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că proba individuală a fost extrem de dificilă. Unii au reușit să impresioneze, în timp ce alții au făcut tot ce au putut pentru a rămâne în bucătăria Chefi la cuțite.

De asemenea, Irina Fodor le-a dat și o veste bună concurenților. Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki, a obținut punctajul maxim la duel. Tânărul a reușit să le demonstreze juraților că locul lui este în competiția show-ului culinar.

Citește și: Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Alexandru Sautner. Ei poartă tunica verde în sezonul 17

„În seara asta ați făcut față! Iar la tema pe care ați avut-o nu pot să vă aplaud încă, mai e timp pentru asta! S-au dat note și de 5, dar și de 0. Există un concurent care a obținut punctajul maxim. Acel concurent poartă o tunică de culoarea bordo, iar numele lui este Alexandru Dodoaia!”, a anunțat prezentatoarea TV.

„O fericire imensă!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki.

Chef Alexandru Sautner a rămas fără un membru în echipa verde.

Rând pe rând, concurenții au început să revină la bancurile de lucru. Chef Ștefan Popescu a scăpat rapid de emoții pentru că întreaga lui echipă s-a întors în bucătărie. Așadar, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki au trăit intens până au aflat numele concurentei eliminate.

Elena Comăneci și Bianca Podosu s-au salvat de la eliminare pe ultima sută de metri. Cel mai mic punctaj de la proba individuală a fost cel al Irinei Man. Concurenta a fost nevoită să părăsească emisiunea, după ce a făcut o farfurie care a dezamăgit jurații.

„Nu e nicio supărare. Chiar mă bucur că a fost așa! Eu îmi știu valoarea, tot, pentru mine este o bucurie (n.r. că a participat la Chefi la cuțite). M-am bucurat că am ajuns până aici la vârsta mea. Alții n-au ajuns nici până aici. Oprim aici, nu mai târziu ca să-mi fie mult mai greu.

Citește și: Chefi la cuțite, 13 aprilie 2026. Eliminare dureroasă pentru chef Richard Abou Zaki. Cine a părăsit emisiunea după primul battle

Eu lucrez și mă aglomeram foarte tare cu lucrurile. Pentru mine chiar bine a fost! Eu le mulțumesc frumos că am ajuns până aici. Am lucrat cu niște oameni mari. Cinste lor că m-au acceptat, iar de aici încolo fiecare pe drumul lui”, a spus concurenta.

Chef Alexandru Sautner a primit cu greu vestea, însă plecarea Irinei Man nu l-a luat prin surprindere. De altfel, și concurenții din echipa verde și-au exprimat părerea de rău pentru eliminarea colegei lor.

