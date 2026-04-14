Chefi la cuțite, 13 aprilie 2026. Eliminare dureroasă pentru chef Richard Abou Zaki. Cine a părăsit emisiunea după primul battle

O concurentă din echipa lui chef Richard Abou Zaki a fost eliminată după primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 13 aprilie 2026. Juratului a fost uluit de preparatul tinerei de la proba individuală.

Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 00:00 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 23:57

Primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 13 aprilie 2026, a venit și cu o eliminare dureroasă. Chef Richard Abou Zaki a rămas fără un om important din echipa lui. Vestea l-a luat prin surprindere.

„Nu i-am auzit niciodată pe chefi să zică că ar merita să plece acasă șase oameni în această seară. Deci nu stăm bine, dar sperăm să fie vorba despre oboseală și această primă zi. O să încep cu notele de 8 care în această seară se salvează, deoarece se pleacă acasă cu nota 4”, a anunțat Irina Fodor.

„Nu e posibil! Cum să pleci cu 4 puncte? Te faci de râs”, a fost replica unei concurente.

„A fost una dintre cele mai ușoare teme de până acum!”, a mai precizat chef Alexandru Sautner.

Ce concurentă din echipa bordo a fost eliminată după primul battle de la Chefi la cuțite sezonul 17, de pe 13 aprilie 2026

Rând pe rând, concurenții au început să revină în bucătăria show-ului culinar. Doar Andreea Angheluș, Samuel Cernea și Rareș Vintileanu au rămas în fața juraților, sperând că se vor întoarce la bancurile de lucru.

Tensiunile au atins cote maxime, iar așteptarea a devenit greu de suportat pentru concurenți. În cele din urmă, prezentatoarea TV a anunțat că Samuel Cernea merge mai departe în competiția show-ului culinar cu o farfurie de opt puncte.

De asemenea, și Rareș Vintileanu din echipa bej s-a salvat de la eliminare. Așadar, Andreea Angheluș a fost nevoită să plece acasă. Tânăra a rămas fără cuvinte la aflarea veștii. Reacția ei a uluit jurații.

De asemenea, chef Richard Abou Zaki nu s-a putut abține și i-a spus câteva cuvinte concurentei sale. Se pare că Andreea Angheluș era un om de bază pentru jurat.

„Eu sunt total șocat! Cu toate că nu sunt obișnuit să-mi plece un concurent în prima zi, nu cred că s-a mai întâmplat de când sunt aici, dar să pleci tu care erai coloana mea vertebrală la patiserie? Ce gândești, Andreea? Ce stare ai? Ai plecat acasă!

Am rămas fără patiser! Eu sunt distrus, nici măcar nu știu ce să zic. Fără cuvinte! Tu nu zici nimic. Eu nu pot să cred că nu mai ești în echipa mea. Îmi pare rău!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

„A rămas șocată! Nu mai zicea absolut nimic! N-am văzut așa pe cineva. Șoc total!”, a mărturisit chef Alexandru Sautner.

Andreea Angheluș și-a găsit cu greu cuvintele. Mai mult, tânăra a izbucnit în lacrimi atunci când și-a dat seama că experiența ei de la Chefi la cuțite a ajuns la final din cauza unui somon crud.

„Nu m-am gândit niciun moment că ar putea fi crud! Îmi pare foarte rău! Nu-mi pot imagina cum s-a întâmplat chestia asta. Dezamăgitor! Nu toate poveștile au un final fericit. Puteam mai mult de atât, doar că uneori nu-ți poți controla emoțiile.”, a fost reacția concurentei.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

