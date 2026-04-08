Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Alexandru Sautner. Ei poartă tunica verde în sezonul 17

Echipa lui chef Alexandru Sautner din sezonul 17 Chefi la cuțite poartă tunici de culoare verde și însumează 6 membri. Iată cine sunt concurenții din echipa lui chef Sautner!

După proba din bootcamp, chef Sautner a decis ce concurenți se vor afla în echipa sa, alături de cuțitul de aur: Marina Luca. Așadar, din echipa verde fac parte: Marina Luca – cuțitul de aur, Florin Stamin, Elena Comăneci, Ștefan Turian, Salvatore De Micco, Irina Man.

Chefii au un număr de concurenți în funcție de punctajul obținut la amulete. chef Richard are 7 concurenți, chef Sautner are 6 concurenți, chef Popescu are 5 concurenți, iar chef Orlando are 4 concurenți.

Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Alexandru Sautner, în sezonul 17 Chefi la cuțite

Marina Luca - Cuțit de aur

Marina Luca are 29 de ani, este chef patiser, a absolvit prestigioasa Academie Ducasse, a lucrat în restaurante cu stele Michelin, iar în prezent a dezvoltat propriul proiect, denumit La Dame de Luca, unde prepară deserturi High End. În cei 10 ani de carieră, Marina Luca a preparat deserturi pentru nume celebre, precum Natalie Portman sau Messi.

Florin Stamin

Florin Stamin, fost concurent Asia Express și fostul soț al Ralucăi Bădulescu, a venit la Chefi la cuțite dornic să învețe cât mai multe despre bucătărie. A cochetat cu restaurantele și îi place mult să gătească, iar Raluca Bădulescu, care l-a susținut în audiții, a spus că s-a îngrășat la un moment dat 10 kilograme neputând să se abțină să nu mănânce din preparatele lui Florin.

Elena Comăneci

Elena Comăneci este interpret de muzică pupulară și în audiții i-a cucerit pe chefi cu rețeta ei de poale în brâu. Elena cântă de 20 de ani, are 39 de ani și este din București.

Ștefan Turian

Ștefan Turian are 36 de ani, lucrează în Dublin ca chef. La Chefi la cuțite a venit „să stingă lumina”. Locuiește în Dublin de 18 ani, iar parcursul în bucătărie l-a început de la spălat de vase, într-un restaurant cu specific italian. După 6 luni de spălat de vase, a început să gătească și de-a lungul timpului a gătit la restaurentele mai multor hoteluri.

Salvatore De Micco

Salvatore De Micco este un bucătar italian, este napoletan și deține o pizzerie și un bar în Sardinia. La restaurant are un show în care oferă clienților bucățele de mozzarella.

Irina Man

Irina Man vine din Satu Mare și este o țipuitoare din zona Oașului. Are 64 de ani și este adepta mâncărurilor tradiționale românești.

