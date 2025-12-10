Chefi la cuțite, 10 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Lovitură grea pentru una dintre echipe

În ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16 a avut loc cel de-al patrulea battle. Descoperă cine a câștigat confruntarea din 10 decembrie 2025

Ediția 15 din data de 10 decembrie 2025 a emisiunii Chefi la cuțtie sezonul 16 a adus al patrulea battle, dar și al patrulea duel. La final, jurații au degustat atent preparatele și au cordat notele ce au decis ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 16, în ediția 15 din 10 decembrie 2025.

Descoperă în rândurile de mai jos ce echipă a pierdut un concurent important.

Ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 16. Lovitură grea pentru una dintre echipe, în ediția din 10 decembrie 2025

După cel de-al patrulea battle și după proba individuală, o concurentă a părăsit show-ul. Descoperă despre cine este vorba, dar și ce s-a întâmplat în această ediție din 10 decembrie 2025.

Dacă în ediția trecută, echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner a reușit să câștige cel de-al treilea battle și cel mai greu din istoria emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16.

În ediția din 10 decembrie 2025, echipele s-au întors în bucătărie pentru a afla ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor de data aceasta. Totuși, înainte de orice altceva, amulete puternice au fost jucate. Chef Richard a făcut schimb de concurenți. Și uite așa, Darius Ticmenov a ajuns din echipa roșie a lui Ștefan Popescu în echipa verde a lui Richard Abou Zaki, iar Ioan Bârgu a mers în echipa roșie. Au urmat dou amulete ce i-au adus în competiție pe Sora Vera și pe Viorel Paraschivescu.

A urmat apoi cel de-al patrulea battle de la Chefi la cuțite sezonul 16, în cadrul căruia echipele au avut de gătit rețete delicioase, având grijă să nu folosească ingredientele „confiscate” de către rivali.

Sarcina nu a fost deloc simplă, însă toată lumea a visat la o victorie. Când farfuriile au fost gata, acestea au fost trimise la degustarea făcută de către profesori de la Intact Media Academy.

La egalitate au câștigat echipa verde și cea galbenă, care au trimis 3 și respectiv patru concurenți, spre deosebire de celelalte echipe, care au mers integral la proba individuală.

De data aceasta, Irina Fodor și-a făcut apariția și a anunțat proba pentru duelul care a decis ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite, în ediția 15 din 10 decembrie 2025.

La proba individuală, concurenții au avut de pregătit un desert folosind lactatele Pilos. Imaginația a curs și, timp de șaizeci de minute, dueliștii au pregătit tot felul de delicii, de la unele simple și delicioase, la altele sofisticate, demne de un restaurant de stele Michelin.

Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu, Chef Alexandru Sautner și Chef Richard Abou Zaki au degustat atent, au discutatși au acordat notele care au decis ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 16, ediția din 10 decembrie 2025.

La finalul degustării, chefii și concurenții intrați la duel s-au întâlnit cu Irina Fodor și cu chefii în bucătărie pentru a afla notele care au decis ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite.

S-au luat și 7 și 8 puncte, dar și 20 de puncte! Sorina a fost marea surpriză a ediției, cu desertul ei. O surpriză nu tocmai plăcută au fost cele 10 pucte ale Arșenicăi Cocean, care în ediția trecută a fost pe penultimul loc, la un pas de eliminare. La final, în platiu au mai rămas Lorin Schebor, cu 8 puncte, și Mirela Chirulescu, ea obținând 7 puncte pentru rețeta sa eșuată de cataif. Aceasta a fost concurenta care a fost eliminată de la Chefi la cuțite, sezonul 16, în ediția 15 din 10 decembrie 2025.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.