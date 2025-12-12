Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Imagini rare cu soția și băieții săi: „Este o zi specială!”

Antena Căutare
Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Cu ocazia acestui obicei, juratul de la Chefi la cuțite a publicat un videoclip înduioșător în care apare alături de cei doi copii ai săi, dar și de frumoasa lui soție.

Publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025, 14:18
Chef Ștefan Popescu este destul de discret când vine vorba de viața personală. Acesta preferă să își țină partenera și băieții departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

În ciuda acestui aspect, juratul de la Chefi la cuțite nu a ezitat să distribuie pe contul de Instagram un videoclip emoționant. Se pare că și anul acesta, chef Ștefan Popescu și familia lui s-au ținut de tradițiile sărbătorilor de iarnă.

Aceștia au decis să împodobească bradul înainte de Crăciun cu aproximativ două săptămâni. Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, juratul show-ului culinar a decis să împărtășească momentul magic și cu fanii săi.

Chef Ștefan Popescu, imagini rare cu soția și cei doi băieți ai săi lângă bradul de Crăciun

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că chef Ștefan Popescu este un familist convins. Atunci când nu se află pe platourile de filmare, juratul Chefi la cuțite petrece timp de calitate alături de cele mai importante persoane din viața lui.

Puțini sunt cei care știu faptul că cheful și soția lui, Alina, trăiesc o frumoasă poveste de iubire de aproximativ 20 de ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii minunați. Juratul show-ului culinar se mândrește ori de câte ori are ocazia cu membrii familiei, în mod special cu cei doi copii care îi seamănă foarte bine.

Pentru că sărbătorile de iarnă se apropie cu pași rapizi, acesta și familia lui au hotărât să împodobească bradul. Cei patru au avut parte de clipe de neuitat împreună, iar drept dovadă stă chiar filmulețul publicat de Ștefan Popescu în mediul online.

„O altă tradiție pe care o respectăm în fiecare an este să împodobim bradul în familie, iar astăzi vă arătăm puțin din atmosfera noastră. Voi pe ce dată împodobiți bradul?”, a scris acesta în dreptul postării de pe Instagram.

„Este o zi specială pentru noi, așa cum este în fiecare an pentru că noi iubim Crăciunul.”, a mai juratul Chefi la cuțite.

Din imagini se poate observat faptul că chef Ștefan Popescu și familia lui au decis să împodobească bradul cu decorațiuni roz și albe.

Postarea acestuia a strâns mai bine de 8 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Unii au fost uluiți de frumusețea soției lui chef Ștefan Popescu, în timp ce alții au fost fascinați de atmosfera deosebită din familia juratului Chefi la cuțite.

„Așa energie mișto!”, „Sunteți o familie frumoasă!”, „Cel mic seamănă cu dumneavoastră! Sărbători fericite!” sau „Superbi toți!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

De asemenea, un detaliu nu a fost trecut cu vederea de internauți. Aceștia au observat imediat că juratul show-ului culinar și familia lui au pijamale la fel.

