Chefi la cuțite, 21 martie 2021. Amuleta 10 e una supremă! Ce avantaj uriaș aduce

„V-am pregătit o amuletă cum nu s-a mai văzut până acum, dragii mei. V-am obișnuit, de câteva sezoane încoace, cu câte o amuletă specială în fiecare sezon. O amuletă peste celelalte amulete. Însă acum, în sezonul 9, amuleta amuletelor ia cu totul altă valență, de bine dar și de rău, pentru că știți cum e: dar din dar se face rai…sau iad! Tema de astăzi se referă o formă geometrică în 3D. Vorbim de un cerc în 3D, așa că tema este sfere. De-a lungul celor nouă sezoane au fost amulete și amulete, am schimbat concurenți, am schimbat bancuri de lucru, am salvat concurenți de la eliminare și uneori i-am salvat de la eliminare cu alții. Am dat minute în plus și minute în minus, v-ați oferit avantaje. Amuleta de astăzi, dragii mei, se numește Double Trouble, adică pericol la dublu. Și spune așa: Combină puterea a oricare două amulete ale celorlalți doi chefi ce au fost jucate deja și construiește-ți amuleta supremă”, a dezvăluit Gina Pistol.

Amuleta 10 i-a luat complet prin surprindere pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și reacțiile acestora au fost pe măsură.

„Eu am rămas fără cuvinte”, a mărturisit Sorin Bontea.

„Cine a scris această amuletă? Cât de malefică a putut să-i fie mintea, câte filme de groază a văzut?”, a fost reacția lui Cătălin Scărlătescu.

„E una dintre cele mai deștepte amulete, poți să faci orice, să faci ravagii”, a mai adăugat Florin Dumitrescu la final.