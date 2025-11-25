Chefi la cuțite, 25 noiembrie 2025. Cel mai înalt om din Africa și alți concurenți de excepție au făcut spectacol în a 6-a ediție

A șasea ediție din noul sezon al emisiunii Chefi la Cuțite, difuzată pe 25 noiembrie 2025 a fost plină de momente emoționante, surprize plăcute, dar și de preparate deosebite.

În ediția difuzată în această seară, telespectatorii au avut parte de o frumoasă surpriză încă de la primii concurenți care au pășit în platou!

Eliza și Cosmin Natanticu au venit să îi încânte pe chefi, însă surprizele plăcute au continuat să vină pe bandă rulantă, deoarece jurații au luptat pentru o nouă amuletă într-un alt cadru de vis, iar concurenții i-au impresionat cu preparatele și cu poveștile lor de viață.

Ce s-a întâmplat în ediția din 25 noiembrie 2025 la Chefi la cuțite! Tania Budi, Eliza și Cosmin Natanticu, Sergiu Smerea și Emilia Răducanu, dar și cel mai înalt om din Africa s-au numărat printre surprizele serii

Concurenții care au deschis a șasea ediție a sezonului 16 din Chefi la cuțite au fost Eliza și Cosmin Natanticu, care, pe lângă cariera de succes pe care o au în actorie, au și o afacere în domeniul HoReCa.

Este vorba despre un restaurant care le promite tuturor clienților o experiență de neuitat, însă ceea ce nu mulți știu despre Cosmin Natanticu este faptul că el a absolvit un liceu cu specializarea bucătar-ospătar-cofetar.

La Chefi la cuțite, cei doi au pregătit un cartof mediteranean și un cartof românesc, însă preparatele care au ajuns în fața juraților au fost pregătite înainte de fostul lor asociat.

„Am fentat sistemul, că nu le-am gătit noi, dar validarea chefilor contează foarte tare. Măcar unul dintre chefi să zică că îi place foarte tare, nu toți” a spus actorul înainte de a ajunge în fața juraților.

După ce a văzut verdictul lui Chef Richard, Cosmin Natanticu s-a întins pe jos. Lui nu îi venea să creadă că au primit un cuțit de la jurat, urmând să fie în continuare surprins și de verdictul celorlalți chefi. Cei doi au obținut încă două cuțite, unul de la Chef Orlando și unul de la Chef Sautner, fiind extrem de bucuroși pentru reușita lor. În cele din urmă, pentru că nu ei au preparat delicatesele, aceștia au primit două cuțite de argint ale prieteniei.

Următoare concurentă care a pășit în platou a fost o româncă stabilită la Roma, în vârstă de 44 de ani, care este bucătar de meserie și care a venit cu multă încredere în fața chefilor.

Liliana Suru a pregătit calamari umpluți cu burrata și roșii uscate și a reușit să obțină un singur cuțit, din partea lui Chef Ștefan, deoarece preparatul său nu i-a convins îndeajuns și pe ceilalți jurați.

A treia concurentă care a așteptat verdictul chefilor cu sufletul la gură a fost Lara Schutz. Ea este o româncă stabilită în Viena, care a pregătit 3 tipuri de pâine și shakshuka pentru a-i impresiona pe jurați. Acest lucru s-a și întâmplat, deoarece pe lângă cele 4 cuțite primite, ea a câștigat și un cuțit argintiu din partea lor.

„Cuțitul argintiu este pentru persoanele speciale ca dumneavoastră care au asemenea realizări și duc mai departe România!” a spus Chef Sautner după ce a aflat povestea ei de viață.

Următorii concurenți care au venit în platou în ediția 6 au fost Sergiu Smerea și Emilia Răducanu, doi actori și creatori de conținut celebri în România care și-au dorit să îi încânte pe chefi cu preparatele lor. Deși acum activează în domeniul artistic, ei nu sunt străini de domeniul gastronomiei, deoarece amândoi au lucrat la un restaurant, acolo unde s-au și cunoscut.

Ei s-au duelat în sandwich-uri cu vită și au așteptat verdictul juraților cu sufletul la gură. Dacă Chef Richard și Chef Orlando s-au declarat cuceriți de sandwich-ul Emiliei, Chef Sautner, Chef Ștefan și au recunoscut că ambele preparate au avut gust și savoare.

Astfel, ei au primit 4 cuțite, însă doar Emilia va trece mai departe în bootcamp, în timp ce Sergiu se bucură de un cuțit de argint special.

Următoarea concurentă, Maria Gabriela Cazan, în vârstă de 27 de ani, a venit din Franța și a pregătit tentacule de caracatiță cu cremă de sfeclă roșie. Ea este sous chef și a trăit unele dintre cele mai intense sentimente în fața celor patru jurați.

Pentru preparatul ei, românca a primit trei cuțite și multe felicitări pentru una dintre cele mai bune caracatițe mâncate de cei patru jurați în platoul Chefi la cuțite.

Dragoș Munteanu este următorul concurent care i-a impresionat pe jurați. În vârstă de 30 de ani, el este creator de conținut și a pregătit pentru chefi o salată de crab. Preparatul său a primit 3 cuțite, dar și un cuțit de argint special.

Următorul concurent a venit din Berlin și a pregătit pentru chefi un preparat inedit intitulat auflauf. Frank Wilder are 62 de ani, este designer și stilist vestimentar, iar în bucătăria de la Chefi la cuțite s-a simțit excelent, chiar dacă nu a obținut niciun cuțit pentru preparat, deoarece a primit unul argintiu special pentru că i-a impresionat pe jurați cu povestea lui de viață.

Antonela Nicolaescu este o altă concurentă care și-a dorit să îi impresioneze pe chefi, motiv pentru care a decis să gătească gnocchi cu suc de nuci și o mimosa.

Oana Zidaru a fost următoarea concurentă care și-a făcut apariția în platou în ediția difuzată pe 25 noiembrie 2025. Ea are 39 de ani și deține o afacere proprie. La emisiune ea a decis să prepare bomboane tiramisu și a obținut un cuțit din partea lui Chef Sautner și unul din partea lui Chef Ștefan.

Izel Ali, o româncă de etnie tătară din Constanța, l-a cucerit pe Chef Richard în adevăratul sens al cuvântului, mai ales că ea a fost prima persoană tătară pe care el a cunoscut-o. Ea are 25 de ani și a gătit midye baklava, un preparat care i-a adus un câștig uriaș, și anume: 4 cuțite.

Următorul concurent care s-a pregătit intens pentru audițiile Chefi la cuțite a fost Adrian Mădălin Tănăsescu, un inspector ANAF, în vârstă de 41 de ani din București. El a pregătit o ruladă de biscuiți cu nucă de cocos și a primit 4 cuțite. Jurații nu au fost impresionați doar de preparatul său, ci și de povestea lui de viață care i-a întristat profund.

Ultimul participant din această seară a fost Bradley, cel mai înalt om din Africa. În vârstă de 23 de ani, el a preparat o mâncare tradițională din Kenya, intitulată Ugali nanyama, însă i-a uluit pe chefi cu înălțimea sa de 2,5 metri și cu mărimea la pantofi de 58 de cm.

Cei patru jurați s-au pus lângă el și s-au măsurat, au făcut skanderbeg, iar apoi i-au oferit și un cuțit de argint pe lângă cele patru pe care le-a obținut pentru preparatul său.

Chefi la cuțite a ajuns la Cazinoul din Constanța! Tania Budi a decis cine a câștigat prima amuletă bombă a sezonului 16

Irina Fodor i-a întâmpinat pe jurați într-un nou cadru de basm, care l-a impresionat cu adevărat pe Chef Richard, deoarece el nu a mai vizitat Constanța până la acel moment.

„Având în vedere locul în care ne aflăm, m-am gândit așa la vremurile de odinioară, cam prin 1995 să stabilim acțiunea noastră, cu un an înainte să te naști tu, Richard, a apărut un film care se numea Casino cu Robert De Niro și Sharon Stone. (...)

Ei ne insipiră pentru tema de astăzi, eu aș vrea să facem un exercițiu de imaginație frumos, să intrăm în filmul ăsta de cazino și să ne imaginăm că Robert De Niro și Sharon Stone în seara asta sunt aici, la Cazinoul din Constanța, care funcționează din nou ca pe vremuri și vin în stilul lor super magnific după ce își fac scenele de la ruletă în film, să primească un super fine dining de nivelul lor! Astăzi suntem pe bogăție totală! ” a anunțat prezentatoarea emisiunii.

Ea a continuat să surprindă cu veștile, mai ales că degustătoarea ediției 6 este chiar Tania Budi.

„Nu este departe de calitățile fizice ale lui Sharon Stone, este la fel de frumoasă. Una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate crainice tv ale anilor 1990. A cochetat și cu modellingul, a defilat pentru Cătălin Botezatu, a cochetat și cu actoria, în ultimul timp a stat, însă, un pic mai departe de lumea mondenă și și-a dedicat timpul afacerilor ei. Fratele ei îi este partener și împreună administrează mai multe cluburi de noapte. Este frumoasă, este blondă, este superbă! Este Tania Budi!” a spus aceasta, surprinzându-i pe chefi.

La scurt timp, Irina a scos și amuleta ediției, și anume, prima bombă la care toți jurații râvnesc.

„Dă Doamne să iau și eu o bombă!” au spus aceștia rând pe rând.

În timp ce Chef Orlando a decis să facă mușchi de vită cu Saint Jacques și un piure cu un sos fin cu lapte de cocos și icre negre, Chef Ștefan a optat pentru o rețetă inedită de creveți, cartofi dulci și salată. Chef Sautner a mers cu încredere pe un preparat pe bază de homar, iar Chef Richard a pregătit o friptură T-bone cu fragrant, trufe, pain brioche, spanac și ciuperci, structurate sub forma unui Wellingtone.

Tania Budi a gustat din fiecare preparat, însă unul singur a convins-o cu adevărat că merită punctajul maxim.

În cele din urmă, ea a decis următorul clasament:

5 puncte - Chef Richard

4 puncte - Chef Ștefan

3 puncte - Chef Orlando

2 puncte - Chef Sautner

Noul sezonul Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

