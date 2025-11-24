Chefi la cuțite, 24 noiembrie 2025. Ce preparate speciale i-au cucerit pe jurați și i-au trimis pe concurenți direct în bootcamp

A cincea ediție din noul sezon al emisiunii Chefi la Cuțite, difuzată pe 24 noiembrie 2025, a adus în fața telespectatorilor o mulțime de concurenți talentați care au uimit și cu poveștile lor de viață, nu doar cu preparatele pregătite pentru jurați.

În ediția difuzată în această seară, telespectatorii i-au urmărit pe jurați într-un nou cadru de poveste, la poalele Tâmpei, chiar în Piața Sfatului din Brașov.

Chefii au gătit preparate potrivite după o seară de petrecere prelungită, iar invitatul special a decis care mâncare a fost cea mai bună pentru un astfel de scenariu.

Concurenții care au pășit în platou au impresionat cu preparatele lor, dar și cu poveștile de viață care i-au uimit în adevăratul sens al cuvântului pe cei patru chefi dornici să afle cât mai multe detalii despre cei care își fac curaj să le calce pragul.

Ce s-a întâmplat în ediția din 24 noiembrie 2025 la Chefi la cuțite! Ce preparate inedite i-au încântat pe jurați și cine sunt cei care au trecut în bootcamp

Prima concurentă care și-a făcut apariția în platoul Chefi la cuțite în ediția difuzată pe 24 noiembrie 2025 a fost Ștefana Mercori, în vârstă de 33 de ani, din Iași. Ea a impresionat cu parcursul său în lumea gastronomiei, mai ales că a absolvit una dintre cele mai prestigioase școli de gastronomie și arte culinare din lume, Le Cordon Bleu.

Deși a terminat dreptul, pasiunea pentru bucătărie și, în special, pentru dulciuri a motivat-o pe concurentă să lupte pentru ceea ce și-a dorit de mică să facă cu adevărat. Acum, în fața chefilor, Ștefana a venit cu mult entuziasm, experiențe de viață, dar și cu o farfurie inedită.

„Avem un curriculum de excepție în fața noastră!” a zis Chef Richard după ce a aflat despre legătura dintre aceasta și Cédric Grolet, bucătarul executiv de patiserie al celebrului Hotel Le Meurice și al restaurantului său care are două stele michelin, Le Meurice Alain Ducasse, din Paris.

Pentru prăjiturile ei, Pastry Chef Ștefana a primit 4 cuțite, ajungând direct în bootcamp.

Al doilea concurent care s-a pregătit pentru chefi este Cosmin Bujdei, în vârstă de 36 de ani, din București. El a avut încredere în micii săi cu muștar, însă jurații nu au fost prea impresionați, motiv pentru care nu i-au oferit niciun cuțit.

Al treilea concurent, Constantin Popescu, în vârstă de 32 de ani, din Suceava, a venit la Chefi la cuțite însoțit de fiica sa, Eva Maria, pentru a avea parte împreună de o experiență de neuitat.

În timp ce el a preparat un borș de fasole cu afumătură în pâine și salată cu ceapă roșie, ea a gătit clătite cu cremă de brânză și mascarpone

Jurații au fost impresionați cu adevărat de gustul preparatelor lor, motiv pentru care le-au oferit 4 cuțite.

A patra concurentă care a ajuns în fața juraților în ediția din această seară a fost Andra Elena Geaburu, în vârstă de 33 de ani, din Marea Britanie. Ea este creator de conținut educativ și a pregătit pentru chefi un Baba au rhum care i-a determinat pe trei dintre ei să pună cuțitul în cloche.

În timp ce Chef Orlando, Chef Sautner și Chef Richard s-au declarat mulțumiți de preparat, Chef Ștefan a recunoscut că nu a fost foarte sigur de verdictul lui.

A cincea concurentă care i-a surprins plăcut pe jurați a fost Maria Moraru Quagliano, în vârstă de 51 ani, din Puglia, Italia. Ea este antreprenor și s-a gândit să le pregătească chefilor spaghetti cu mozarella, pesto și roșii.

Ea a recunoscut că ar merge mai departe în echipa lui Chef Richard, însă cele trei cuțite pe care le-a primit au fost de la Chef Orlando, Chef Sautner și Chef Ștefan.

Al șaselea concurent care a venit cu mult entuziasm în fața chefilor a fost Bogdan Panaite, în vârstă de 29 de ani, din București. El este bucătar și a pregătit pentru ediția difuzată în această seară o rețetă care i-a cucerit cu adevărat pe jurați.

El a obținut 4 cuțite, însă a recunoscut că țintea direct către cuțitul de aur.

A șaptea concurentă din această seară a venit cu multă încredere în platou, pregătind o rețetă rar întâlnită. Maria Vîlceanu, în vârstă de 27 de ani, este creator de conținut pe TikTok și a venit în fața chefilor cu o supă cremă de mici, care nu i-a încântat prea tare totuși pe jurați.

Din păcate, ea nu a primit niciun cuțit, însă a reușit să îi amuze și să îi binedispună pe jurați cu zâmbetul desenat pe mici.

Al nouălea concurent, Ioan Bârgu, în vârstă din 38 de ani, a venit din Bacău cu gândul de a obține cuțitul de aur. El este Private Chef și a pregătit o farfurie deosebită care a câștigat încrederea a trei chefi. Cei care i-au oferit cuțit au fost Chef Orlando, Chef Sautner și Chef Ștefan, însă cel pe care și-l dorea cu adevărat a fost cel al lui Chef Richard.

Cine a câștigat cuțitul de argint al prieteniei în ediția 5 din sezonul 16 Chefi la cuțite

Al zecelea concurent a impresionat cu adevărat telespectatorii și jurații, și nu doar cu preparatul său, ci și cu felul în care acesta a apărut în platou. În vârstă de 65 de ani, Mark Bryan, de meserie inginer în robotică, a venit din Germania pentru a-și arăta talentul său inclusiv în domeniul gastronomiei, uimindu-i pe chefi cu fajitas cu tortilla.

El a intrat în platou pe tocuri și în fustă, așa cum obișnuiește să meargă la job aproape în fiecare zi.

„Asta este îmbrăcămintea cu care merg la birou. Am început să mă îmbrac așa aproximativ acum 7-8 ani (...) Am apărut în Vogue și alte 35 de reviste. Am devenit foarte popular. Acum sunt model part time (...) Rihanna mă urmărește” a povestit el, luându-i prin surprindere pe jurați.

Cu preparatul său, Mark a câștigat cuțitul de argint al prieteniei.

„Pentru că te considerăm prietenul nostru. Ești un invitat special și avem un cadou special pentru tine. Acesta este cuțitul arginitiu pe care noi îl oferim oamenilor speciali care vin să ne viziteze și îți mulțumim foarte mult încă o dată” a spus Chef Orlando în timp ce îi înmâna cuțitul.

Chefi la cuțite a ajuns în Piața Sfatului din Brașov. Ce a anunțat Irina Fodor despre noua amuletă

Ajunși într-un cadru de poveste, jurații au aflat noutățile ediției cu numărul cinci de la prezentatoarea emisiunii care i-a obișnuit deja cu unele dintre cele mai intense provocări.

Irina Fodor n-a stat prea mult pe gânduri și a anunțat care este puterea amuletei din această ediție:

„Ai puterea să obligi concurenții celorlalte trei echipe să vorbească în rime timp de jumătate din probă” a spus aceasta, amuzându-i pe chefii care își aminteau rând pe rând de proba în care s-a mai aplicat această amuletă.

Ea a continuat să îi surprindă pe jurați, mărturisindu-le că invitatul special al acestei ediții este Gabi Tamaș.

Chefii s-au pus pe gătit cu gândul de a-l cuceri pe fotbalist, iar în cele din urmă aceștia și-au ales următoarele preparate: Chef Orlando - varză și coaste de porc, Chef Alexandru - polpette al sugo, Chef Ștefan - tocăniță de miel cu borș și mămăliguță rumenită, iar Chef Richard - paste al ragù.

Gabi Tamaș a gustat din toate preparatele, iar la final a decis punctajul pentru fiecare farfurie în parte.

Astfel, el a decis următorul clasament:

5 puncte - Chef Ștefan

4 puncte - Chef Richard

3 puncte - Chef Sautner

2 puncte - Chef Orlando

Chefii au aflat cine este câștigătorul amuletei chiar în platou, acolo unde Gabi Tamaș a venit să îi anunțe personal.

Noul sezonul Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

