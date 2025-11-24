Chefi la cuțite, 24 noiembrie 2025. Cine a câștigat cuțitul de argint al prieteniei. Ce chef l-a oferit: „Rihanna mă urmărește!”

Cuțitul de argint al prieteniei a fost oferit în ediția 5 din sezonul 16 Chefi la cuțite. Cine l-a primit și cum i-a impresionat pe jurați.

Ediția 5 din sezonul 16 Chefi la cuțite a adus în fața telespectatorilor zece concurenți care au impresionat atât cu preparatele lor, cât și cu poveștile de viață.

Printre aceștia se numără și câștigătorul cuțitului de argint al prieteniei al sezonului 16, care a venit din Germania pentru a le găti juraților un preparat inedit, dar care i-a uimit cu adevărat pentru felul în care a apărut în fața lor.

Descoperă în rândurile de mai jos despre ce concurent este vorba și cum a devenit popular!

Citește și: Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în toată ediția și ce au gătit concurenții. Ce povești de viață au unii

Cine a câștigat cuțitul de argint al prieteniei în ediția 5 din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce chef a decis să îl ofere

Ultimul concurent al ediției difuzată în data de 24 noiembrie 2025 a fost norocosul care l-a convins pe unul dintre jurați să îi ofere cuțitul de argint al prieteniei.

În vârstă de 65 de ani, Mark Bryan, un american stabilit în Germania de 15 ani, i-a lăsat pe chefi cu gura căscată în momentul în care a pășit în platou îmbrăcat în fustă și purtând o pereche de pantofi cu toc.

El a venit să impresioneze cu fajitas și tortilla, însă jurații au acordat mai multă atenție felului în care acesta s-a îmbrăcat.

„Asta este îmbrăcămintea cu care merg la birou. Am început să mă îmbrac așa aproximativ acum 7-8 ani. Am crescut, muncind în costum cu cămașă. Era un costum închis la culoare, cămașă albă, cravată neagră și pantaloni negri. Era foarte plictisitor! Așa că... m-am hotărât să fiu puțin diferit. Practic, pun la îndoială normele, un bărbat heterosexual, masculin, poate să poarte fustă fără să riște să pară efeminat sau să fie întrebat dacă este gay sau nu. Cred că mă prezint ca fiind un bărbat foarte masculin și deloc efeminat sau ceva de genul ăsta. Deci sunt un bărbat în fustă!” le-a spus acesta juraților.

La testimonial, el a mărturisit că totul a început la o petrecere la care a primit provocarea de a face schimb de haine cu soția sa. Pentru că s-a simțit extrem de natural și pentru că a primit foarte multe complimente el a decis că de atunci va merge inclusiv la muncă îmbrăcat astfel.

Deși în prezent este inginer în ambalare robotică și antrenor de fotbal american, el se mândrește cu faptul că în timpul liber poate profesa și în lumea modei.

„Nu am găsit moda. Moda m-a găsit pe mine. Am câteva poze care au ajuns virale pe Facebook. Așa am ajuns de la 300 de urmăritori la aproape 600 000 pe Instagram. Am apărut în Vogue de 4 ori, dar și în alte 35 de reviste. Am devenit foarte popular. Acum sunt model part time.

Fetele mele sunt cele mai mari fane ale mele. Cea mai mică verifică cine mă urmărește, ea mi-a spus că Rihanna mă urmărește” a mai povestit el, luându-i prin surprindere pe jurați, deoarece nimeni nu se aștepta ca el să fie căsătorit și să aibă trei copii care nu se împotrivesc deloc dorinței lui.

„Pentru că te considerăm prietenul nostru. Ești un invitat special și avem un cadou special pentru tine. Acesta este cuțitul arginitiu pe care noi îl oferim oamenilor speciali care vin să ne viziteze și îți mulțumim foarte mult încă o dată” a spus Chef Orlando în timp ce îi înmâna cuțitul, deoarece toți au fost surprinși de apariția sa.

Citește și: Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025. Ce poveste de viață are concurenta Rebeca Filip, care i-a surprins pe chefi cu preparatul

Noul sezonul Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

Citește și: Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat amuleta de azi! Ce avantaj va avea echipa sa în battle-uri

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30). Nu uita că poți oricând să urmărești toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!