Chefi la cuțite, 24 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat amuleta din Piața Sfatului din Brașov. Gabi Tamaș a dat un verdict dificil

Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express, a decis ce jurat câștigă amuleta din ediția 5 din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce preparat l-a cucerit pe fotbalist și ce punctaj a oferit pentru ceilalți jurați.

În ediția difuzată în această seară, telespectatorii au putut urmări o nouă luptă pentru o amuletă extrem de importantă pentru care chefii au dat tot ce au avut mai bun.

Prezentatoarea emisiunii i-a anunțat pe jurați care este avantajul acestei amulete, iar apoi l-a invitat pe Gabi Tamaș la degustare, fotbalistul fiind cel care a decis în cele din urmă ce preparat urma să câștige proba de astăzi.

Chefii s-au luptat pentru o nouă amuletă în Piața Sfatului din Brașov. Ce a anunțat Irina Fodor despre noul avantaj și cine a primit punctaj maxim de la Gabi Tamaș

Ajunși într-un cadru de vis, jurații nu au stat foarte mult pe gânduri și au trecut la treabă pentru a alcătui o farfurie care să le aducă o nouă amuletă în portofoliu.

Irina Fodor le-a explicat ce presupune aceasta și i-a anunțat că ei au de respectat o singură regulă, și anume, aceea de a prepara o mâncare potrivită după o seară de petrecere prelungită.

„Ai puterea să obligi concurenții celorlalte trei echipe să vorbească în rime timp de jumătate din probă” a spus prezentatoarea emisiunii, fâcându-i pe jurați să își amintească de o probă în care s-a mai aplicat această amuletă.

Ea nu s-a oprit aici cu surprizele, deoarece l-a invitat pe Gabi Tamaș alături de ei, fotbalistul fiind invitatul special al acestei ediții care va decide la cine va ajunge această amuletă.

Chefii s-au pus pe gătit cu gândul de a-l cuceri pe fotbalist, iar în cele din urmă aceștia și-au ales următoarele preparate: Chef Orlando - varză și coaste de porc, Chef Alexandru - polpette al sugo, Chef Ștefan - tocăniță de miel cu borș și mămăliguță rumenită, iar Chef Richard - paste al ragù.

Gabi Tamaș a gustat din toate preparatele, iar la final a decis punctajul pentru fiecare farfurie în parte. Totuși, pentru verdictul final, el s-a întors în platou, acolo unde i-a anunțat personal pe jurați cu privire la câștigătorul amuletei.

El a decis următorul clasament:

5 puncte - Chef Ștefan

4 puncte - Chef Richard

3 puncte - Chef Sautner

2 puncte - Chef Orlando

„Am dat 5 puncte farfuriei cu tocana de miel pentru că mi-a plăcut foarte mult și este ce aș mânca eu a doua zi după o seară pierdută!” a explicat câștigătorul de la Asia Express.

