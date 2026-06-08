Cine sunt semifinaliștii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ei sunt micii bucătari care au intrat în semifinală

În ediția de Chefi la cuțite Viitorul are gust de pe 8 iunie 2026 Irina Fodor a anunțat numele celor 12 semifinaliști!

Irina Fodor a anunțat că locurile în semifinală au fost suplimentate datorită faptului că micii bucătari au gătit deserturi delicioase care nu au putut să nu fie premiate.

„Aș vrea să știți că de obicei intrăm cu 9 concurenți în semifinală, dar datorită farfuriilor voastre, în semifinala sezonului special Chefi la cuțite ediția copii, semifinala va avea 12 concurenți”, a anunțat Irina Fodor înainte de a spune cine sunt semifinaliștii.

Micii bucătari cu visuri de mari chefi au gătit deserturi delicioase și i-au impresionat pe jurații de la Chefi la cuțite.

Cine sunt semifinaliștii Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Cristian Filip, în vârstă de 10 ani, din Huși, a intrat în semifinală cu 20 de puncte pentru că a gătit un tiramisu de senzație.

Raymond Dinu, în vârstă de 11 ani, din Brăila, a intrat în semifinală cu 15 puncte, după ce a gătit un Crème Brûlée savuros.

Diana Ștefania Mocan, în vârstă de 12 ani, din Cluj, a intrat în semifinală cu 20 de puncte, pentru că a gătit o plăcintă cu brânză delicioasă.

Maia Seserman, în vârstă de 9 ani, din Iași, a intrat în semifinală cu 17 puncte, pentru gogoșelele ei delicioase cu cremă de căpșune.

Caesar Antonius Giurgiu, în vârstă de 11 ani, din Cluj, a intrat în semifinală cu 15 puncte, având fursecuri ușor arse, dar gustoase.

Irina Maria Iancu, în vârstă de 11 ani, din Ștefăneștii de Jos, Ilfov, a luat 17 puncte pentru prăjitura ei delicioasă cu mango și a intrat în semifinală.

Darius Nicolas Banu, în vârstă de 13 ani, din București, a primit 16 puncte pentru prăjitura pufoasă cu vanilie, care l-a dus în semifinală.

Ilona Tand, în vârstă de 15 ani, din București, a gătit un brownie minunat și și-a câștigat locul în semifinală cu 20 de puncte.

Daria Ion, în vârstă de 14 ani, din Dâmbovița, a intrat în semifinală cu 19 puncte pentru crema ei de portocală savuroasă.

Semifinaliști sunt și câștigătorii confruntării de pe 8 iunie, membrii echipei albastre: Tudor Seserman, în vârstă de 12 ani, din Iași, Roberta Popescu, în vârstă de 13 ani, din Ploiești și Nicholas David Manolache (Nixo) în vârstă de 13 ani, din București.

Așadar, echipa galbenă este completă în semifinală cu: Irina, Maia, Darius și Cristian. Echipa albastră are 3 semifinaliști: Tudor, Roberta și Nixo, echipa roz are 2 semifinaliste: Diana și Ilona, iar echipa verde are 3 semifinaliști: Caesar, Daria și Raymond.

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