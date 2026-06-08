Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cine sunt semifinaliștii și ce concurenți au fost eliminați!

Episodul 4 din data de 8 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. După ultima porbă individuală din sezonul special a avut loc o dublă eliminare dureroasă. Doi băieți au părăsit emisiunea înainte de semifinală și au primit cuțitele de argint ale prieteniei. David Florin Birea în vârstă de 14 ani și Cristian Marin, în vârstă de 15 ani, au părăsit emisiunea Chefi la cuțite- Viitorul are gust, cu promisiunea de a reveni în Finală pentru a găti alături de colegii finaliști.

Nu rata semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

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