Chefi la cuțite, 8 iunie 2026. Gestul lui Caesar i-a amuzat teribil pe colegi. Cum l-au surprins camerele de filmat în cămară

La proba individuală de pe 8 iunie 2026 de Chefi la cuțite - Viitorul are gust micii concurenți au avut ca temă desertul. Caesar de la echipa verde i-a amuzat pe colegi cu gestul pe care l-a făcut în timp ce fursecurile lui se aflau la cuptor.

Proba individuală care avea să desemneze semifinaliștii a fost despre dulce. Fiecare mic chef a pregătit un desert.

„Este momentul vostru în care trebuie să dați tot ce aveți mai bun! Stați și vă gândiți bine, respirați, vă căutați gândurile și lăsați inspirația să se așeze. Vă spun de pe acum că nu e o probă ușoară! Era normal! Doar suntem înainte de semifinală! În seara asta discutăm despre desert, dragilor! Doar că nu e chiar la libera alegere!”, i-a anunțat Irina Fodor pe micii concurenți, la începutul probei individuale.

În ordinea numerelor de pe biletele pe care le-au extras, concurenții au oferit un ingredient unui coleg dintr-o echipă adversă.

La distribuirea ingredientelor de bază au fost tot felul de strategii. Cristian Filip s-a plâns că nu-și dorește mascarpone, tocmai pentru a-l primi, iar Darius și Caesar au avut o înețelegere să-și dea unul altuia vanilie respectiv ciocolată.

„Pentru că sunteți mici și dulci și ați fost cuminți tot sezonul și ascultători, și muncitori și ambițioși și minunați o să fac excepție de la regulă în seara asta. Ingredientul impus va fi impus pentru concurentul care l-a primit, dar dacă ceilalți vor să-l folosească, au voie și ei”, le-a mai spus Irina Fodor micuților, spre încântarea acestora.

Caesar a decis să gătească chocolate chip cookies, iar în timp ce aluatul său se afla la cuptor, acesta a dat fuga în cămară pentru a lua ceva de mâncare.

Raymond a fost foarte amuzat când și-a văzut colegul intenționând să ia o gustare, iar sous chef Claudiu a fost surprins că micuțul concurent, în loc să facă ordine la bancul de lucru, a decis că e vremea de o pauză de masă. Micuțul Caesar s-a remarcat ca gurmandul ediției Chefi la cuțite kids. Dacă la o altă probă individuală și-a făcut un burger pentru el, acum a decis să-și facă un sandviș.

Gestul lui Caesar i-a amuzat teribil pe colegi. Cum l-au surprins camerele în cămară, chiar în timpul probei individuale: „Eu am crezut că glumește!”

„Cum, mă, să-ți iei salam și pâine la Chefi la cuțite”, a spus Raymond vizibil amuzat.

„Eu am crezut că glumește, dar chiar avea salam și pâine. Se dusese special în cămară să-și ia salam și pâine”, a povestit Daria, amuzată și ea.

„Cum să mănânci în timpul probei? Cum să mănânci la individuale?”, a spus chef Claudiu.

„Păi dacă mi-e foame? Îmi trebuie energie! Și am mâncat un sandviș cu șuncă și baghetă. Și sandviș și prăjitură și înghețată și-am mâncat și ciocolată topită”, a explicat Caesar.

După ce și-a luat gustarea, micul împărat a revenit la treabă.