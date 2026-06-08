Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 8 iunie 2026. Gestul lui Caesar i-a amuzat teribil pe colegi. Cum l-au surprins camerele de filmat în cămară

Chefi la cuțite, 8 iunie 2026. Gestul lui Caesar i-a amuzat teribil pe colegi. Cum l-au surprins camerele de filmat în cămară

La proba individuală de pe 8 iunie 2026 de Chefi la cuțite - Viitorul are gust micii concurenți au avut ca temă desertul. Caesar de la echipa verde i-a amuzat pe colegi cu gestul pe care l-a făcut în timp ce fursecurile lui se aflau la cuptor. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 22:55 | Actualizat Luni, 08 Iunie 2026, 22:58
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Proba individuală care avea să desemneze semifinaliștii a fost despre dulce. Fiecare mic chef a pregătit un desert.

„Este momentul vostru în care trebuie să dați tot ce aveți mai bun! Stați și vă gândiți bine, respirați, vă căutați gândurile și lăsați inspirația să se așeze. Vă spun de pe acum că nu e o probă ușoară! Era normal! Doar suntem înainte de semifinală! În seara asta discutăm despre desert, dragilor! Doar că nu e chiar la libera alegere!”, i-a anunțat Irina Fodor pe micii concurenți, la începutul probei individuale.

În ordinea numerelor de pe biletele pe care le-au extras, concurenții au oferit un ingredient unui coleg dintr-o echipă adversă.

La distribuirea ingredientelor de bază au fost tot felul de strategii. Cristian Filip s-a plâns că nu-și dorește mascarpone, tocmai pentru a-l primi, iar Darius și Caesar au avut o înețelegere să-și dea unul altuia vanilie respectiv ciocolată.

„Pentru că sunteți mici și dulci și ați fost cuminți tot sezonul și ascultători, și muncitori și ambițioși și minunați o să fac excepție de la regulă în seara asta. Ingredientul impus va fi impus pentru concurentul care l-a primit, dar dacă ceilalți vor să-l folosească, au voie și ei”, le-a mai spus Irina Fodor micuților, spre încântarea acestora.

Caesar a decis să gătească chocolate chip cookies, iar în timp ce aluatul său se afla la cuptor, acesta a dat fuga în cămară pentru a lua ceva de mâncare.

Raymond a fost foarte amuzat când și-a văzut colegul intenționând să ia o gustare, iar sous chef Claudiu a fost surprins că micuțul concurent, în loc să facă ordine la bancul de lucru, a decis că e vremea de o pauză de masă. Micuțul Caesar s-a remarcat ca gurmandul ediției Chefi la cuțite kids. Dacă la o altă probă individuală și-a făcut un burger pentru el, acum a decis să-și facă un sandviș.

Gestul lui Caesar i-a amuzat teribil pe colegi. Cum l-au surprins camerele în cămară, chiar în timpul probei individuale: „Eu am crezut că glumește!”

„Cum, mă, să-ți iei salam și pâine la Chefi la cuțite”, a spus Raymond vizibil amuzat.

„Eu am crezut că glumește, dar chiar avea salam și pâine. Se dusese special în cămară să-și ia salam și pâine”, a povestit Daria, amuzată și ea.

„Cum să mănânci în timpul probei? Cum să mănânci la individuale?”, a spus chef Claudiu.

„Păi dacă mi-e foame? Îmi trebuie energie! Și am mâncat un sandviș cu șuncă și baghetă. Și sandviș și prăjitură și înghețată și-am mâncat și ciocolată topită”, a explicat Caesar.

Chefi la cutite, concurenti
+3
Mai multe fotografii

După ce și-a luat gustarea, micul împărat a revenit la treabă.

Chefi la cuțite, 8 iunie 2026. Ce echipă de copii a câștigat ultimul battle de la Viitorul are gust. Ei sunt primii semi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Casa săracă în care a crescut Gică Hagi. Cui i-a donat-o “Regele”. Gestul pe care puţini l-ar face Casa săracă în care a crescut Gică Hagi. Cui i-a donat-o &#8220;Regele&#8221;. Gestul pe care puţini l-ar face
Observatornews.ro Bulgaria ia energie de la România aproape gratis, apoi ne-o vinde de 10 ori mai scump. Lecţia dată de vecini Bulgaria ia energie de la România aproape gratis, apoi ne-o vinde de 10 ori mai scump. Lecţia dată de vecini
Antena 3 Un bărbat care a câștigat marele premiu la loterie a murit într-un accident de circulație. A fost lovit de un șofer care apoi a fugit Un bărbat care a câștigat marele premiu la loterie a murit într-un accident de circulație. A fost lovit de un șofer care apoi a fugit
Comentarii


Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Citește și
Amulete în cascadă la ultima confruntare a echipelor de copii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust! Se află semifinaliștii
Amulete în cascadă la ultima confruntare a echipelor de copii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust! Se...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Echipa lui Chef Orlando a câștigat ieri o amuletă
Echipa lui Chef Orlando a câștigat ieri o amuletă
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x