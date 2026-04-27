Chefi la cuțite, 27 aprilie 2026. Eliminare dureroasă după o probă plină de punctaje mari. Cine a părăsit competiția

O concurentă din echipa bordo a lui chef Richard a fost eliminată de la Chefi la cuțite în ediția de pe 27 aprilie 2026. Aceasta a plecat acasă cu fruntea sus pentru că a primit un punctaj mare.

Concurenții s-au descurcat foarte bine la proba individuală din 27 aprilie. Punctajele au fost foarte mari, iar decizia chefilor de a elimina o farfurie a fost una dificilă, care s-a lăsat cu contraziceri.

„Urmează un test individual în care nu cantitatea decide, ci detaliile. Și nu orice detaliu. Vorbim de cel mai vechi stimulent al gustului. Condimentele. Testul este despre curajul de a condimenta perfect”, a fost modul în care Irina Fodor i-a anunțat tema pe concurenți, precizându-le că nu au voie desert.

Așadar, fiecare concurent a gătit cu un condiment primit de la cineva dintr-o echipă adversă.

După degustare, chef Sauter a admis că farfuriile concurenților încep să fie din ce în ce mai bune și ei sunt din ce în ce mai încrezători, în timp ce chef Popescu a spus: „Astăzi se pleacă cu notă mare. Nu vreau să fiu în pielea celor care va pleca”.

Avem o seară bună. Total alt nivel și chefi cărora le-a fost extraordinar de greu să hotărască cea mai slabă farfurie. Partea frumoasă este că ați gătit bine în seara asta!”

19 puncte - Andreea (echipa bordo)

18 puncte - Vladimir (echipa gri)

17 puncte - Marina (echipa verde)

16 puncte - Ștefan (echipa verde)

15 puncte - Alex Dodoaia (echipa bordo)

16 puncte - Pita (echipa gri)

16 puncte - Alex (echipa bej)

13 puncte - Radu (echipa bej)

Ioana Bolchiș din echipa bordo a fost eliminată de la Chefi la cuțite

După ce au fost prezentate notele mari, Irina Fodor a anunțat că Ioana Bolchiș din echipa bordo este eliminată. Florin Stamin a avut doar cu un punct mai mult.

La jurizare, chefii s-au contrazis. În timp ce chef Richard a considerat că preparatul lui Florin Stamin ar fi trebuit să fie eliminat, ceilalți au decis eliminarea preparatului Ioanei.

„Nu sunt de acord cu această eliminare. Nu cred că farfuria ta trebuia să iasă, dar aici nu decid numai eu. Azi Ioana pleacă acasă cu capul sus pentru că a făcut o farfurie care în alte seri nu ar fi plecat niciodată acasă. A plecat acasă cu 10 puncte”, a spus chef Richard.

Ioana a fost foarte tristă din cauza faptului că nu a reușit să rămână mai mult în competiție.

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

