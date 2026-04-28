Chefi la cuțite, 28 aprilie 2026. Replici tăioase între Ionela și Bianca: „Exprimă-te corect, dragă!”

Ionela se numără printre concurenții aduși de chef Orlando pentru a destabiliza echipele adverse. Între ea și Bianca au existat neînețelegeri încă din primele momente ale celui de-al optulea battle de la Chefi la cuțite.

După ce chef Orlando a dat amuleta care i-a permis să aducă câte un nou concurent în fiecare echipă, cu scopul de a-și stabiliza propria echipă și de a-i destabiliza pe adeversari, concurenții din echipa bordo au întâmpinat dificultăți. Chef Richard a delegat-o pe Ionela, noua lui concurentă, să o ajute la desert pe Bianca. Între cele două au existat schimburi de replici tăioase.

Între Ionela și Bianca au existat neînețelegeri încă din primele momente: „Ne-am luat tablou în bucătărie”

Bianca i-a cerut Ionelei să cântărească ingredientele pentru desert, însă lucrurile nu au mers tocmai ca pe roate. În timp ce Bianca era nemulțumită de faptul că Ionela nu îi oferea gramajele corespunzătoare, Ionela o acuza pe colegă că nu se exprima corect din prima și că o debusola

„S-a supărat că nu făceam bine. Nu știu ce nu făceam bine…Simțeam că o încurc, și mai bine am lăsat-o. Dacă o să stau mai mult pe lângă ea și o să mă învețe să fac desert, cred că nu o să mai fac în viața mea desert”, a spus Ionela.

„Nu pot să gândesc, îmi stătea pe creier. Stătea la poze fata mea. Ne-am luat tablou în bucătărie. O natură statică ploioasă”, a spus Bianca despre Ionela.

Pentru că nu a fost mulțumită de felul în care a cântărit ingredientele, Bianca i-a cerut Ionelei să-i aducă un tel: „De unde iau și eu un tel din ăla așa? Așa s-a exprimat. Păi exprimă-te corect, dragă!”, i-a spus Ionela Biancăi.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

