Orlando Zaharia a plecat în vacanță alături de familie. Ce destinație a ales juratul de la Chefi la Cuțite

Orlando Zaharia se bucură de momente inedite alături de familie într-o destinație de vis.

După luni întregi de competiție, emoții și provocări culinare, sezonul 17 al emisiunii „Chefi la Cuțite” a ajuns la final.

Orlando Zaharia a plecat în vacanță alături de familie

Odată încheiată aventura televizată, cei patru jurați profită de perioada de pauză pentru a se dedica timpului petrecut alături de cei dragi și pentru a se bucura de câteva zile de relaxare.

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Printre cei care au ales să evadeze imediat după terminarea filmărilor se numără și chef Orlando Zaharia. Celebrul bucătar a plecat într-o vacanță de vară împreună cu familia sa, alegând una dintre destinațiile preferate ale românilor: Grecia.

Însoțit de parteneră și de fiul său, juratul de la „Chefi la Cuțite” se bucură de peisajele spectaculoase, de atmosfera relaxată și de gastronomia locală. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se poate observa că Orlando Zaharia profită din plin de fiecare moment petrecut pe litoralul elen. Soarele, marea și preparatele tradiționale grecești par să fie ingredientele perfecte pentru o vacanță reușită.

Chef-ul nu și-a ascuns admirația pentru această destinație, pe care o consideră un adevărat colț de paradis. Fotografiile și clipurile distribuite online au atras rapid atenția urmăritorilor săi, care au apreciat imaginile și i-au transmis numeroase mesaje.

În paralel, Orlando Zaharia a continuat să urmărească ecourile sezonului recent încheiat al competiției culinare. Marea câștigătoare a ediției cu numărul 17 a fost Marina Luca, concurenta care a intrat în concurs cu sprijinul lui Alexandru Sautner și care a impresionat prin creativitate și talent.

Deși trofeul nu a ajuns în echipa sa, Orlando Zaharia a avut doar cuvinte de apreciere pentru performanța câștigătoarei. Juratul a publicat un mesaj emoționant în mediul online, în care a lăudat pasiunea, perseverența și atenția la detalii de care Marina a dat dovadă pe parcursul competiției.

Mesajul lui Orlando Zaharia

Acesta a subliniat că talentul concurentei se reflectă în fiecare preparat realizat și a felicitat-o atât pe ea, cât și pe mentorul său, Alexandru Sautner. În același timp, Orlando Zaharia le-a transmis aprecieri tuturor participanților pentru implicarea și determinarea de care au dat dovadă în cadrul emisiunii.

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Mesajul său a fost completat de mulțumiri adresate echipei din spatele camerelor, care contribuie la realizarea fiecărui sezon, dar și telespectatorilor care au urmărit competiția și au susținut concurenții de-a lungul întregii aventuri culinare.

Cu sezonul 17 încheiat și cu bateriile reîncărcate în vacanță, Orlando Zaharia le-a dat întâlnire fanilor la următoarea ediție a show-ului, promițând noi provocări și momente memorabile în bucătărie.